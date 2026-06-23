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செய்திகள் / கட்டுரைகள்

கியூட் இளநிலை தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு!

கியூட் இளநிலை தேர்வு முடிவுகளை தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டுள்ளது.

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மாணவிகள் - கோப்புப் படம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 2:59 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கியூட் இளநிலை தேர்வு முடிவுகளை தேசிய தேர்வுகள் முகமை வெளியிட்டுள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில், விண்ணப்ப எண் மற்றும் கடவுச் சொல் அளித்து மாணவர்கள் தங்களது மதிப்பெண் பட்டியலை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

இதன் மூலம், மத்தியப் பல்கலைக்கழகங்களில் பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்கான நடைமுறைகள் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

புதிய கல்விக் கொள்கையின் படி, நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய, மாநில பல்கலைக்கழகங்களில் இளங்கலை, முதுகலைப் பட்டப் படிப்புகளில் மாணவர்களை சேர்க்க மத்திய பல்கலைக்கழக பொது நுழைவுத் தேர்வு எனப்படும் சி.யூ.இ.டி(கியூட்) தேர்வை மத்திய அரசு நடத்துகிறது.

இந்த நிலையில், மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் இளநிலை பட்டப் படிப்புகளில் சேருவதற்கான சி.யூ.இ.டி தேர்வு முடிவுகள் இன்று இணையதளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளை https://examinationservices.nic.in/ResultoService26/CUET2026/Login என்ற இணையதளத்தில் தெரிந்துகொள்ளலாம் எனத் தேசிய கல்வி முகமை தெரிவித்துள்ளது.

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