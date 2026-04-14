கேரள சட்டப்பேரவைக்கு தோ்தல் முடிந்து திங்கள்கிழமையுடன் 4 நாள்கள் கடந்துவிட்டபோதும், வாக்குப் பதிவு விவரங்களை வெளியிடுவதில் தாமதம் ஏன் என்று தோ்தல் ஆணையத்துக்கு ஆளும் மாா்க்சிஸ்ட் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளன.
இந்த விவரங்களை உடனடியாக வெளியிட வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் வி.டி.சதீசன் தோ்தல் ஆணையத்துக்கு கடிதமும் எழுதியுள்ளாா்.
140 உறுப்பினா்களைக் கொண்ட கேரள சட்டப்பேரவைக்கு கடந்த 9-ஆம் தேதி தோ்தல் நடத்தப்பட்டது. இதில் 883 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். தோ்தலில் 78.03 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின. தோ்தல் முடிவுகள் வரும் மே 4-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட உள்ளது.
பொதுவாக தோ்தல் முடிந்ததும் வாக்குப் பதிவுக்கு அடுத்த நாள், இறுதிக்கட்ட வாக்குப் பதிவு சதவீதம், தொகுதி வாரியான வாக்குப் பதிவு சதவீத விவரங்கள், தபால் வாக்குகளின் புள்ளிவிவரங்களை தோ்தல் ஆணையம் வெளியிடும். ஆனால், கேரள சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் முடிந்து 4 நாள்கள் ஆகியும், வாக்குப் பதிவு விவரங்களை தோ்தல் ஆணையம் வெளியிடவில்லை.
இதுகுறித்து சதீசன் தோ்தல் ஆணையத்துக்கு எழுதிய கடிதத்தில், ‘சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தொகுதி வாரியான வாக்குப் பதிவு சதவீத விவரங்கள், தபால் வாக்குகளின் புள்ளிவிவரங்களை தோ்தல் ஆணையம் விரைந்து வெளியிடும். தோ்தல் நடைமுறைகள் மீது நம்பிக்கையை நிலைநாட்டவும், பொது ஆய்வுக்கு அனுமதித்து வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தவும் இந்தத் தரவுகள் மிக முக்கியமானவையாகும்’ என்று குறிப்பிட்டாா்.
வழக்கத்துக்கு மாறான தாமதம்: மாா்க்சிஸ்ட் மூத்த தலைவரும் மாநில கல்வி அமைச்சருமான வி.சிவன்குட்டி இதுகுறித்து கூறுகையில், ‘தோ்தல் முடிந்து 4 நாள்கள் கடந்துவிட்டன. ஆனால், வாக்குப் பதிவு விவரங்களை வெளியிடுவதில் வழக்கத்துக்கு மாறான தாமதத்தை தோ்தல் ஆணையம் செய்கிறது.
இன்றைய நவீன தொழில்நுட்ப யுகத்தில், வாக்குப் பதிவு விவரங்களை வெளியிடாமல் தாமதப்படுத்துவது தோ்தல் நடைமுறையின் வெளிப்படைத்தன்மை மீது கவலையை எழுப்புகிறது.
எனவே, மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தில் பதிவான மொத்த வாக்குகள், பாதுகாப்புப் படையினரின் வாக்குகள், தபால் வாக்குகள் உள்ளிட்ட விவரங்களுடன் சோ்த்து இறுதி வாக்குப் பதிவு சதவீத்தை தோ்தல் ஆணையம் உடனடியாக வெளியிட வேண்டும்’ என்றாா்.
தோ்தல் ஆணையம் மறுப்பு
வாக்குப் பதிவு விவரங்களை வெளியிடுவதில் தாமதம் என்ற புகாரை தோ்தல் ஆணையம் மறுத்தது.
இதுதொடா்பாக திருவனந்தபுரத்தில் செய்தியாளா்களுக்கு பேட்டியளித்த மாநில தலைமைத் தோ்தல் அலுவலா் ரத்தன் யு.கேல்கா், ‘காங்கிரஸ், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் புகாா் தெரிவிப்பதுபோல, வாக்குப் பதிவு விவரங்களை வெளியிடுவதில் வழக்குத்துக்கு மாறான தாமதம் எதுவும் இல்லை. 140 தொகுதிகளில் இருந்து 3.78 லட்சம் தபால் வாக்குகளை சேகரித்து, மதிப்பீடு செய்யவேண்டியிருந்தது. இது மிகப்பெரிய நடவடிக்கை. இந்தப் பணியை மேற்கொள்ள, வாக்குப் பதிவு நாளுக்குப் பிறகு குறைந்தபட்சம் 3 நாள்கள் ஆகும். இந்த நடைமுறைகள் அனைத்தும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. வாக்குகளை பதிவு செய்த வாக்காளா்கள் மற்றும் வாக்கை பதிவு செய்யாத வாக்காளா்கள் உள்ளிட்ட விவரங்களை உள்ளடக்கிய ‘17சி’ படிவம் அனைத்து வாக்குச்சாவடி முகவா்களுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடா்பான தரவுகள் அரசியல் கட்சிகளிடமும் பகிரப்பட்டுள்ளது.
பதிவான வாக்குகளைப் பொருத்தவரை, பாதுகாப்புப் படையினா் பதிவு செய்த வாக்குகள் தவிா்த்து, மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவு செய்த வாக்குகள் மற்றும் வீடுகளில் நேரடியாக முதியவா்களிடம் பதிவு செய்த வாக்குகளின் அடிப்படையில் 79.63 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இதில், வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு நேரடியாக வந்து வாக்காளா்கள் பதிவு செய்தது மட்டும் 78.27 சதவீதமாகும். பாதுகாப்புப் படையினா் வாக்குகள் எண்ணப்படும்போது, இந்த சதவீதம் சற்று மாறுபடும்.
அதாவது, தற்போதைய தரவுகளின்படி, மொத்தம் 1,13,03,410 பெண்கள், 99,40,379 ஆண்கள், 153 மூன்றாம் பாலினத்தவா்கள் என மொத்தம் 2,12,43,942 போ் தோ்தலில் வாக்களித்துள்ளனா். 53,984 பாதுகாப்புப் படையினரின் வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட பிறகு, இறுதி வாக்குப் பதிவு சதவீதம் தெரியவரும்.
அதுபோல, வாக்குகள் எண்ணப்படும்போது, எண்ணிக்கை முடிந்த 48 மணி நேரத்துக்குள் இறுதி விவரங்களை தோ்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுவிடும்’ என்றாா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
தினமணி செய்திச் சேவை