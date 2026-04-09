Dinamani
புதுவை, கேரளம், அஸ்ஸாம் மாநிலங்களில் வாக்குப் பதிவு தொடங்கியதுபுதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறதுகேரளம், அஸ்ஸாம், புதுச்சேரியில் இன்று பேரவைத் தோ்தல்- பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் சபரிமலை வழக்கு: ‘ஐயப்ப பக்தராக இல்லாதவா் எப்படி வழக்கு தொடுக்க முடியும்?’ எழும்பூா்-மங்களூரு இடையே நாளை சிறப்பு ரயில் இயக்கம் பங்குச்சந்தை ஆணைய வழக்கு: அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் அதானி மனு 8-ஆம் வகுப்பு பாடநூல் சா்ச்சை: என்சிஇஆா்டி பாடத்திட்டக் குழு மாற்றியமைப்பு மகளிா் இடஒதுக்கீடு-தொகுதிகள் அதிகரிப்பு: வரைவு மசோதாக்களுக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல்
/

செய்திகள்

கேரளம்: பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு - செய்திகள் உடனுக்குடன்!

கேரளம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடர்பான செய்திகள் தினமணி இணையத்தில் நேரலையில்...

கோப்புப் படம்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 1:46 am
வாக்காளர்கள் அமர இருக்கைகள்

மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து வருகின்றனர். கோடை காலத்தையொட்டி வாக்குப் பதிவு நடைபெறுவதால், கேரள வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்காளர்கள் அமர இருக்கைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

1:45 am, 9 ஏப்ரல் 2026

முக்கிய வேட்பாளர்களின் தொகுதிகள்

முதல்வர் பினராயி விஜயன் (தர்மடம் தொகுதி), காங்கிரஸை சேர்ந்த பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வி.டி.சதீசன் (பரவூர் தொகுதி), மாநில பாஜக தலைவர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் (நேமம் தொகுதி) உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேட்பாளர்களாவர்.

1:38 am, 9 ஏப்ரல் 2026

140 தொகுதிகளுக்கு வாக்குப் பதிவு

கேரளத்தில் 140 தொகுதிகளுக்கும் பலத்த பாதுகாப்புடன் வாக்குப் பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. ஆளும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக என மும்முனைப் போட்டி நிலவுகிறது.

1:34 am, 9 ஏப்ரல் 2026

கேரளத்தில் இன்று வாக்குப் பதிவு

கேரள மாநிலத்திற்கு இன்று சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. 140 தொகுதிகளைக் கொண்ட கேரளத்தில் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 2.71 கோடியாகும் (ஆண்கள் 1.32 கோடி, பெண்கள் 1.39 கோடி, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 273).

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

