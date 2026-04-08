Dinamani
என்னை சுற்றியுள்ளவர்களை வைத்து அவதூறு பரப்புகிறார்கள்! விஜய் பேச்சு உண்மையான காங்கிரஸ் தவெகவுடன் நிற்கிறது! விஜய் திருப்பரங்குன்ற வழக்குகளை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் விசாரிக்க தடை! உயர் நீதிமன்றம் தஞ்சாவூரில் 4-ம் கட்ட சுற்றுப் பயணத்தைத் தொடங்குகிறார் மு.க. ஸ்டாலின்!பாமக விவகாரம்: அவசர வழக்காக விசாரிக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு! திருவண்ணாமலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரசாரம்!தென்றலாக இருக்கும் தெற்கைப் புயலாக மாற்றாதீர்கள்! - முதல்வர் ஸ்டாலின்தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,720 உயர்வு!டிரம்ப் வரி குறைப்பு எதிரொலி! சென்செக்ஸ் 2,600 புள்ளிகள் உயர்வு!விஜய்யின் கடலூர் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி!கச்சா எண்ணெய் விலை அதிரடி சரிவு!
/
தமிழ்நாடு

தமிழ்நாட்டில் முதல்முறை வாக்காளர்கள் 34% உயர்வு! 2024 மக்களவைத் தேர்தலுக்குப் பின்!!

கடந்த மக்களவைத் தேர்தலுடன் ஒப்பிடும்போது முதல்முறை வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 34 சதவிகிதம் உயர்ந்துள்ளதைப் பற்றி...

News image

முதல்முறை வாக்காளர்கள்! - படம்: பிடிஐ.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 8:19 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கடந்த மக்களவைத் தேர்தலுடன் ஒப்பிடும்போது முதல்முறை வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 34 சதவிகிதம் உயர்ந்துள்ளது.

தமிழகம், கேரளம், மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் ஆகிய 4 மாநில பேரவைகளுக்கும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்துக்கும் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கேரளம், அஸ்ஸாம், புதுச்சேரியில் நாளை (ஏப். 9) வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.

தமிழகத்தில் ஒரேகட்டமாக ஏப். 23-இல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. மேற்கு வங்கத்தில் இரண்டு கட்டங்களாக ஏப். 23, 29-இல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. தேர்தலுக்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், மொத்தமுள்ள வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பான தரவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தத்துக்குப் பின்னர், 5.67 கோடி வாக்காளர்கள் கொண்ட பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அதன்பின்னர், நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களில் இருந்து மீண்டும் பதிவு செய்த 6.36 லட்சம் பேருடன் சேர்த்து 5.73 கோடி பேர் கொண்ட இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் திங்கள்கிழமை வெளியிடப்பட்டது.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் 18 முதல் 19 வரையிலான முதல்முறை வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த மக்களவைத் தேர்தலைவிட 33.6 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக அதிகாரபூர்வத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னையில் உள்ள தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவைத் தேர்தலில் 10.9 லட்சமாக இருந்த முதல்முறை வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை தற்போதைய சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 14.9 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது.

எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையால், வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 5.73 கோடியாக குறைந்துள்ள போதிலும், முதல்முறை வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 1.8 சதவிகிதத்திலிருந்து 2.5 சதவிகிதமாக உயர்ந்துள்ளது.

மொத்தமுள்ள 5,73,43,291 வாக்காளர்களில், 2,93,04,905 பெண்களும், 2,80,30,658 ஆண்களும், 7,728 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் உள்ளனர். ஆண் வாக்காளர்களைவிட பெண் வாக்காளர்கள் 12.74 லட்சம் பேர் அதிகமாகவுள்ளனர்.

Summary

The number of first-time voters in Tamil Nadu in the 18-19 age group has increased by around 33.6% from 10.9 lakh, during the 2024 Lok Sabha polls, to 14.6 lakh now, as per the figures released by the office of the Chief Electoral Officer in Chennai on Tuesday.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

முஸ்லிம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்! மேற்கு வங்கத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் புதிய சர்ச்சை!!

முஸ்லிம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்! மேற்கு வங்கத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் புதிய சர்ச்சை!!

5 மாநில தேர்தல்: 5 நாடுகளின் மக்கள்தொகைக்கு இணையாக வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை!

5 மாநில தேர்தல்: 5 நாடுகளின் மக்கள்தொகைக்கு இணையாக வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை!

தமிழகத்தில் முதல்முறை வாக்காளர்கள் எத்தனை பேர்? வயதுவாரியான வாக்காளர் விவரம்

தமிழகத்தில் முதல்முறை வாக்காளர்கள் எத்தனை பேர்? வயதுவாரியான வாக்காளர் விவரம்

மே 4-ல் 5 மாநில தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை!

மே 4-ல் 5 மாநில தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை!

வீடியோக்கள்

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
வீடியோக்கள்

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
வீடியோக்கள்

சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
வீடியோக்கள்

நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

23 மணி நேரங்கள் முன்பு