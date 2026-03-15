5 மாநில தேர்தல்: 5 நாடுகளின் மக்கள்தொகைக்கு இணையாக வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை!

தமிழகம் உள்பட 4 மாநிலங்களுக்கும் புதுச்சேரிக்கும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரலில் நடைபெறுகிறது.
இந்நிலையில், மேற்கண்ட 5 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு செய்ய தகுதிவாய்ந்த ஒட்டுமொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கையானது ஒப்பீட்டளவில் சுமார் 5 நாடுகளில் உள்ள மொத்த மக்கள்தொகைக்கு இணையான அளவில் இருப்பது சுவாரசிய தகவலாக உள்ளது.
தமிழகத்தில் மொத்தம் 5.67 கோடி வாக்காளர்கள்
புதுச்சேரியில் மொத்தம் 9.44 லட்சம்
மேற்கு வங்கத்தில் மொத்தம் 6.44 கோடி
கேரளத்தில் மொத்தம் 2.70 கோடி
அஸ்ஸாமில் மொத்தம் 2.50 கோடி என ஒட்டுமொத்தமாக 17.4 கோடி வாக்காளர்கள் வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு செய்ய காத்திருக்கின்றனர்.
தேர்தல் ஆணைய தகவலின்படி, மேற்கண்ட 5 மாநில ஒட்டுமொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை, ஆஸ்திரேலியா, கனடா, ஜெர்மனி, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள மக்கள்தொகைக்கு இணையாக உள்ளது என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தெரிவித்தார்.
summary
voters of the four States and Union Territories is equivalent to the population of Australia, France, South Africa, Germany and Canada.
