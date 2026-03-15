தமிழகத்தில் முதல்முறை வாக்காளர்கள் எத்தனை பேர்? வயதுவாரியான வாக்காளர் விவரம்

தமிழகத்தில் முதல்முறை வாக்காளர்கள் 12.51 லட்சம் பேர் வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு செய்ய உள்ளனர் என்று தேர்தல் ஆணைய தரவுகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம், கேரளம், மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் ஆகிய 4 மாநில பேரவைகளுக்கும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்துக்கும் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஒரேகட்டமாக ஏப். 23-இல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.
மேற்கு வங்கத்தில் இருகட்டங்களாக ஏப். 23, 29-இல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.கேரளம், அஸ்ஸாம், புதுச்சேரியில் ஏப். 9-இல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழகத்தில் வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு செய்ய உள்ள வாக்காளர் விவரம் தேர்தல் ஆணைய தரவுகளில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி,
100 வயது மற்றும் அதற்கும் மேல் உள்ள வாக்காளர்கள் 2,530 பேர்
85 வயது - 100 வயது வரையுள்ள வாக்காளர்கள் 4 லட்சம் பேர்
மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள் 4.63 லட்சம் பேர்
20 - 29 வயது பருவத்திலுள்ள வாக்காளர்கள் 1.05 கோடி பேர்
சேவைப் பணியாளர் வாக்காளர்கள் 67,056 பேர் என்று தேர்தல் ஆணைய தரவுகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் மொத்தம் 75,032 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. வாக்கு எண்ணிக்கையும் அதன் தொடர்ச்சியாக தேர்தல் முடிவுகளும் மே 4-இல் வெளியாகின்றன.
டிரெண்டிங்
மே 4-ல் 5 மாநில தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை!
ஏப். 23-ல் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்! மே 4 - வாக்கு எண்ணிக்கை!
தமிழகத்தில் மாவட்டவாரியாக வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை! - முழு விவரம்
வாக்காளர் இறுதிப் பட்டியல்! கரூரில் 8.45 லட்சம் பேர்!
வீடியோக்கள்
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...