Dinamani
எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி ராயபுரம் தொகுதியில் டி.ஜெயக்குமார் தோல்வி திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி! கூடலூரில் திமுக வேட்பாளர் மு. திராவிடமணி வெற்றி மாமல்லபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்கிறார் விஜய்?புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி!
தளி தொகுதியில் இந்திய கம்யூ. வேட்பாளர் ராமச்சந்திரன் வெற்றி!

தளி தொகுதியில் இந்திய கம்யூ. வேட்பாளர் ராமச்சந்திரன் வெற்றி பெற்றது பற்றி...

தளி ராமச்சந்திரன் - கோப்புப்படம்

Updated On :4 மே 2026, 3:42 pm IST

தளி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர் டி. ராமச்சந்திரன் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

பாஜக - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடையே காலைமுதல் இழுபறி நீடித்துவந்தது. இரு வேட்பாளர்களும் மாறிமாறி முன்னிலை வகித்து வந்தனர்.

இந்த நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் பாஜக வேட்பாளர் நாகேஸ் குமாரைவிட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர் ராமச்சந்திரன் 4,000 வாக்குகளுக்கு மேல் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

CPI Candidate Ramachandran Wins in Thali Constituency!

ரயில்வேயில் ஆள்குறைப்பு நடவடிக்கை கூடாது: இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் வலியுறுத்தல்

உயிர் இயற்பியலில் ஒரு தடம்

அருப்புக்கோட்டை! ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி முனைப்பில் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா். ராமச்சந்திரன்!

ஷுப்மன் கில் அரைசதம்; குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு 2-வது வெற்றி!

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
சிங் கீதம் டீசர்!
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
