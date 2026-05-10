Dinamani
விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்கும் கார்கே, ராகுல் காந்தி! தமிழக முதல்வராக விஜய் ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு!தமிழகமெங்கிலும் தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகம் - பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாட்டம்தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? திருமாவளவன் விளக்கம்!தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்: மு.க. ஸ்டாலின்தவெகவின் பலம் 120-ஆக உயர்வு!ஆதரவு அளித்த விசிகவுக்கு நன்றி தெரிவித்த ஆதவ் அர்ஜுனா!ஆட்சியமைக்கும் கட்சிக்கு வாழ்த்துகள்! இபிஎஸ்
/
தமிழ்நாடு

சென்னை: தோ்தலில் 380 போ் வைப்புத் தொகை இழப்பு

தோ்தலில் 380 போ் வைப்புத் தொகை இழப்பு...

News image
Updated On :43 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் 419 போ் போட்டியிட்ட நிலையில், அவா்களில் 380 போ் முன்வைப்புத் தொகையை இழந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வாக்குப் பதிவு கடந்த ஏப்.23-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. மே 4-ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. சென்னை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் மொத்தம் 419 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். அவா்களில் பிரதான அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் மத்திய, மாநில அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற 12 கட்சிகளின் வேட்பாளா்களும், 380 சுயேச்சை வேட்பாளா்களும் போட்டியிட்டனா்.

தோ்தலில் போட்டியிடுவோா் வேட்பு மனுத்தாக்கலின் போது முன்வைப்புத் தொகையாக தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் ரூ.10,000 செலுத்தியுள்ளனா். அவா்களில் பட்டியலினத்தவா் போன்ற சிறப்பு பிரிவு வேட்பாளா்கள் ரூ.5,000 செலுத்தியிருந்தனா்.

சென்னையில் உள்ள மொத்தம் 28.93 லட்சம் வாக்காளா்களில் 24.21 லட்சம் போ் வாக்களித்தனா். தோ்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில், சென்னையில் போட்டியிட்டவா்களில் 380 போ் முன்வைப்புத் தொகையை இழந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அதில், பிரதான கட்சியினரும், சுயேச்சைகளும் உள்ளனா். அதன்படி 39 வேட்பாளா்கள் மட்டுமே முன்வைப்புத் தொகையை தக்கவைத்துள்ளனா்.

முன்வைப்புத் தொகை இழந்தவா்கள் எண்ணிக்கை: டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் நகரில் 36 போ், பெரம்பூரில் 33, வில்லிவாக்கத்தில் 26, திரு.வி.க.நகரில் 21, எழும்பூரில் 16, ராயபுரத்தில் 26, துறைமுகத்தில் 20, சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணியில் 24, ஆயிரம்விளக்கில் 15, அண்ணா நகரில் 21, விருகம்பாக்கத்தில் 21, சைதாப்பேட்டையில் 23, மைலாப்பூரில் 16, வேளச்சேரியில் 24 என முன்வைப்புத் தொகையை இழந்துள்ளனா். அதிகபட்சமாக டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் நகா் தொகுதியிலும், குறைந்தபட்சமாக சைதாப்பேட்டையில் தொகுதியிலும் முன்வைப்புத் தொகையை இழந்துள்ளனா்.

தொடர்புடையது

101 தொகுதிகளில் வைப்புத் தொகையை இழந்த அதிமுக!

101 தொகுதிகளில் வைப்புத் தொகையை இழந்த அதிமுக!

திருச்சியில் 171 வேட்பாளா்களில் 147 போ் வைப்புத் தொகை இழப்பு: அதிமுக, அமமுக, நாதக-வின் சோகம்

திருச்சியில் 171 வேட்பாளா்களில் 147 போ் வைப்புத் தொகை இழப்பு: அதிமுக, அமமுக, நாதக-வின் சோகம்

114 வேட்பாளா்கள் வைப்புத் தொகை இழப்பு

114 வேட்பாளா்கள் வைப்புத் தொகை இழப்பு

நயினாா் நாகேந்திரனை வைப்புத் தொகை இழக்கச் செய்ய வேண்டும்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

நயினாா் நாகேந்திரனை வைப்புத் தொகை இழக்கச் செய்ய வேண்டும்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

விடியோக்கள்

நான்தான் கிங் பாடல்!
வீடியோக்கள்

நான்தான் கிங் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மே 2026, 7:24 pm IST