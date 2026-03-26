தொகுதியும் வேட்பாளர்களும்

திண்டுக்கல் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் விவரம்!

திண்டுக்கல் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் விவரம் பற்றி...

சி. சீனிவாசன்

Updated On :26 மார்ச் 2026, 1:16 am

தினமணி செய்திச் சேவை

திண்டுக்கல் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் விவரம்:

பெயா் - சி. சீனிவாசன்

வயது - 78

கல்வி - எம்.ஏ.

ஊா் - திண்டுக்கல் ஆா்.எம். காலனி

கட்சிப் பொறுப்பு - 1972 முதல் அதிமுக உறுப்பினா். ஒருங்கிணைந்த மதுரை மாவட்ட அதிமுக விவசாயப் பிரிவு செயலா், திண்டுக்கல் மாவட்டச் செயலா், மாநிலப் பொருளாளா், மாவட்ட அவைத் தலைவா் ஆகிய பொறுப்புகளை வகித்துள்ளாா். தற்போது, வழிகாட்டுதல் குழு உறுப்பினா், அமைப்புச் செயலா், திண்டுக்கல் மேற்கு மாவட்டச் செயலா் ஆகிய பொறுப்புகளை வகித்து வருகிறாா்.

பதவி - திண்டுக்கல் ஊராட்சி ஒன்றியக் குழுத் தலைவராகவும், 4 முறை மக்களவை உறுப்பினராகவும், 2 முறை திண்டுக்கல் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினராகவும் பதவி வகித்துள்ளாா். 2016-21 காலகட்டத்தில் தமிழக அமைச்சராகவும் பணியாற்றினாா். கடந்த 2021 தோ்தலில் திண்டுக்கல் தொகுதியில் போட்டியிட்டு பெற்றி பெற்றாா்.

கோவில்பட்டி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்!

கோவில்பட்டி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்!

வேப்பனஅள்ளி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்!

வேப்பனஅள்ளி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்!

நத்தம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் விவரம்!

நத்தம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் விவரம்!

‘சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறுவது உறுதி’

‘சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறுவது உறுதி’

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வீடியோக்கள்

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வீடியோக்கள்

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

