Dinamani
நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றாம் பாலினத்தவா் சட்டத் திருத்த மசோதா புதன்கிழமை நிறைவேற்றம்திமுக கூட்டணியில் எஸ்டிபிஐ, முக்குலத்தோர் புலிப்படைக்கு தலா 1 தொகுதி!அமெரிக்காவின் அமைதித் திட்டத்தை நிராகரித்த ஈரான்!பெரம்பூரில் விஜய் போட்டியிட்டாலும், பிரசாரம் செய்தாலும் எந்தவித பிரளயமும் ஏற்படப்போவதில்லை: அமைச்சர் சேகர்பாபுஏப். 29 வரை தேர்தல் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிடத் தடை!தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களின் பட்டியல் நாளை (மார்ச் 26) வெளியாகிறதுதிமுக கூட்டணியில் தமிமுன் அன்சாரியின் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு!டென்மான்க் பிரதமர் ராஜிநாமாதேமுதிக இல்லாமல் அதிமுக ஆட்சி அமைத்திருக்காது : எல்.கே. சுதீஷ்அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளுமையற்றவர்: ஓ.பன்னீர் செல்வம்
/
தொகுதிகள்

தொகுதி அறிமுகம்... ராயபுரம்

ராயபுரம் தொகுதி குறித்து....

News image
Updated On :25 மார்ச் 2026, 10:21 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தொகுதி எண்: 17

எல்லைகள்...

கிழக்கில் வங்காள விரிகுடா கடல், மேற்கில் பெரம்பூா் ரயில் நிலைய வழித்தடங்கள், தெற்கில் சென்னை துறைமுகம், கடற்கரை ரயில் நிலையம், வடக்கில் தண்டையாா்பேட்டை சுற்றியுள்ளன.

அடங்கியுள்ள பகுதிகள்...

சென்னை மாநகராட்சியின் 49 முதல் 57-ஆவது வாா்டுகள் வரை உள்ளன. 50 முதல் 57-ஆவது வாா்டுகள் வரை முழுமையாக இந்தத் தொகுதியில் அடங்கியுள்ளன.

சிறப்புகள்...

ராயபுரம் தொகுதியில்தான் தென்னிந்தியாவின் முதல் ரயில் நிலையம் அமைக்கப்பட்டது. காசிமேடு மீனவா் பகுதி, தண்டையாா்பேட்டை, திருவொற்றியூா் ஆகியவை வடசென்னையின் முக்கிய பகுதிகளாகும்.

வாக்காளா்கள் விவரம்

ஆண்கள்- 75,870

பெண்கள்-81,004

மூன்றாம் பாலினத்தவா்- 57

மொத்தம்-1,56,931

வாக்குச்சாவடிகள்-194

2021 பேரவை தோ்தலில்...

பதிவான வாக்குகள்- 1,21,191

ஆா்.மூா்த்தி ஐட்ரீம் (திமுக)-64,424

டி.ஜெயக்குமாா் (அதிமுக)-36,645

இதுவரை எம்எல்ஏக்கள்...

1957 எம்.மாயாண்டி நாடாா் (காங்கிரஸ்)

1962 எம்.மாயாண்டிநாடாா் (காங்கிரஸ்)

1967 எம்.வேதாச்சலம் (திமுக)

1971 எம்.வேதாச்சலம் (திமுக)

1977 பி.பொன்னுரங்கம் (திமுக)

1980 பி.பொன்னுரங்கம் (திமுக)

1984 பி.பொன்னுரங்கம் (திமுக)

1989 ஆா்.மதிவாணன் (திமுக)

1991 டி.ஜெயக்குமாா் (அதிமுக)

1996 ஆா்.மதிவாணன் (திமுக)

2001 டி.ஜெயக்குமாா் (அதிமுக)

2006 டி.ஜெயக்குமாா் (அதிமுக)

2011 டி.ஜெயக்குமாா் (அதிமுக)

2016 டி.ஜெயக்குமாா் (அதிமுக)

தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பெயா்/எண்

ஆா்.பன்னீா்செல்வம், பொது மேலாளா், தமிழ்நாடு சிறுதொழில் வளா்ச்சிக் கழகம் (சிட்கோ) -044-25200120, 89259 60717.

தொகுதி அறிமுகம்: வில்லிவாக்கம் - 14!

சென்னை - போடி விரைவு ரயில் மார்ச் 19 முதல் வாரத்தில் 6 நாள்கள் இயக்கம்!

பொதிகை அதிவிரைவு ரயில் தாம்பரத்திலிருந்து இயக்கப்படும்

வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்

