தொகுதி அறிமுகம்... ராயபுரம்

தொகுதி எண்: 17
எல்லைகள்...
கிழக்கில் வங்காள விரிகுடா கடல், மேற்கில் பெரம்பூா் ரயில் நிலைய வழித்தடங்கள், தெற்கில் சென்னை துறைமுகம், கடற்கரை ரயில் நிலையம், வடக்கில் தண்டையாா்பேட்டை சுற்றியுள்ளன.
அடங்கியுள்ள பகுதிகள்...
சென்னை மாநகராட்சியின் 49 முதல் 57-ஆவது வாா்டுகள் வரை உள்ளன. 50 முதல் 57-ஆவது வாா்டுகள் வரை முழுமையாக இந்தத் தொகுதியில் அடங்கியுள்ளன.
சிறப்புகள்...
ராயபுரம் தொகுதியில்தான் தென்னிந்தியாவின் முதல் ரயில் நிலையம் அமைக்கப்பட்டது. காசிமேடு மீனவா் பகுதி, தண்டையாா்பேட்டை, திருவொற்றியூா் ஆகியவை வடசென்னையின் முக்கிய பகுதிகளாகும்.
வாக்காளா்கள் விவரம்
ஆண்கள்- 75,870
பெண்கள்-81,004
மூன்றாம் பாலினத்தவா்- 57
மொத்தம்-1,56,931
வாக்குச்சாவடிகள்-194
2021 பேரவை தோ்தலில்...
பதிவான வாக்குகள்- 1,21,191
ஆா்.மூா்த்தி ஐட்ரீம் (திமுக)-64,424
டி.ஜெயக்குமாா் (அதிமுக)-36,645
இதுவரை எம்எல்ஏக்கள்...
1957 எம்.மாயாண்டி நாடாா் (காங்கிரஸ்)
1962 எம்.மாயாண்டிநாடாா் (காங்கிரஸ்)
1967 எம்.வேதாச்சலம் (திமுக)
1971 எம்.வேதாச்சலம் (திமுக)
1977 பி.பொன்னுரங்கம் (திமுக)
1980 பி.பொன்னுரங்கம் (திமுக)
1984 பி.பொன்னுரங்கம் (திமுக)
1989 ஆா்.மதிவாணன் (திமுக)
1991 டி.ஜெயக்குமாா் (அதிமுக)
1996 ஆா்.மதிவாணன் (திமுக)
2001 டி.ஜெயக்குமாா் (அதிமுக)
2006 டி.ஜெயக்குமாா் (அதிமுக)
2011 டி.ஜெயக்குமாா் (அதிமுக)
2016 டி.ஜெயக்குமாா் (அதிமுக)
தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பெயா்/எண்
ஆா்.பன்னீா்செல்வம், பொது மேலாளா், தமிழ்நாடு சிறுதொழில் வளா்ச்சிக் கழகம் (சிட்கோ) -044-25200120, 89259 60717.
