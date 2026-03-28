கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

எஸ்.இராமச்சந்திரன்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:45 am

பெயா் - எஸ்.இராமச்சந்திரன்

வயது - 65

பிறந்த தேதி - 25-06-1960

கல்வித்தகுதி - எஸ்.எஸ்.எல்.சி (ஓல்டு)

தந்தை பெயா் - எம்.சாமிநாதன்

சொந்த ஊா் - தண்டராம்பட்டு, ஒன்றியம், கீழ்வணக்கம்பாடி ஊராட்சி

நிரந்தர முகவரி - நெ.712 பஜனை கோயில் தெரு, தேசூா்பாளையம் கிராமம், கீழ்வணக்கம்பாடி ஊராட்சி, தண்டராம்பட்டு வட்டம், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்-606707

கட்சிப் பதவி - திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டச் செயலா்

வகித்த பதவிகள்:

1978 - ஆம் ஆண்டு முதல் அதிமுக உறுப்பினா்,

தண்டராம்பட்டு ஒன்றியச் செயலா்,

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டச் செயலா்,

2001 சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் வெற்றிபெற்று, பால்வளத் துறை அமைச்சராக இருந்தாா்

பின்னடைவு: 2006 சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் தண்டராம்பட்டு தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி, 2011சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் திருவண்ணாமலை தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி.

கோவையில் கடந்த 2021 தோ்தலில் வென்ற 7 அதிமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு

கலசபாக்கம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்!

கோவை வடக்குத் தொகுதியில் வானதி சீனிவாசன் போட்டி?

களம் காணாத தலைவா்!

வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீளிரா டிரெய்லர்!
வீடியோக்கள்

நீளிரா டிரெய்லர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!
வீடியோக்கள்

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!
வீடியோக்கள்

களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு