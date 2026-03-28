கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்
எஸ்.இராமச்சந்திரன்
வயது - 65
பிறந்த தேதி - 25-06-1960
கல்வித்தகுதி - எஸ்.எஸ்.எல்.சி (ஓல்டு)
தந்தை பெயா் - எம்.சாமிநாதன்
சொந்த ஊா் - தண்டராம்பட்டு, ஒன்றியம், கீழ்வணக்கம்பாடி ஊராட்சி
நிரந்தர முகவரி - நெ.712 பஜனை கோயில் தெரு, தேசூா்பாளையம் கிராமம், கீழ்வணக்கம்பாடி ஊராட்சி, தண்டராம்பட்டு வட்டம், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்-606707
கட்சிப் பதவி - திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டச் செயலா்
வகித்த பதவிகள்:
1978 - ஆம் ஆண்டு முதல் அதிமுக உறுப்பினா்,
தண்டராம்பட்டு ஒன்றியச் செயலா்,
திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டச் செயலா்,
2001 சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் வெற்றிபெற்று, பால்வளத் துறை அமைச்சராக இருந்தாா்
பின்னடைவு: 2006 சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் தண்டராம்பட்டு தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி, 2011சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் திருவண்ணாமலை தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...