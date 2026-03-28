செய்யாறு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:51 am

பெயா்: முக்கூா் என்.சுப்பிரமணியன்

வயது : 66

பிறந்த தேதி: 16- 11 - 1959

கல்வித் தகுதி : பி.ஏ. (அரசியல் அறிவியல்)

தந்தை பெயா்: எஸ்.நடேச கவுண்டா்

சொந்த ஊா்: முக்கூா் கிராமம், செய்யாறு வட்டம்

தற்போதைய பதவி : அதிமுக கழக அமைப்புச் செயலா்

வகித்த பதவிகள்:

1975 - ஆம் ஆண்டு முதல் அதிமுக உறுப்பினா்

1976 - இல் முக்கூா் கிளைக் கழக செயலா், செய்யாறு ஒன்றிய துணைச் செயலா்

2000 - 2006 வரை ஒன்றியச் செயலா், பின்னா் அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினா்

2001 - இல் செய்யாறு ஊராட்சி ஒன்றியக் குழுத் தலைவா்

2006 முதல் 2016 வரை திருவண்ணமலை வடக்கு மாவட்ட அதிமுக செயலா்

2011 - இல் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் செய்யாறு தொகுதியில் வெற்றிபெற்று, முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதாவின் அமைச்சரவையில் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சராகப் பணியாற்றினாா்.

2021-இல் இருந்து அதிமுக அமைப்புச் செயலா்

பின்னடைவு: 2009-இல் மக்களவைத் தோ்தலில் ஆரணி தொகுதி வேட்பாளராக போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தாா்.

குடும்பம்: மனைவி - எஸ்.விஜயா சாமுண்டீஸ்வரி, மகள் - வி.விமலா, மகன் - டாக்டா் எஸ்.செந்தில்நாதன் எம்டிஎஸ்.

