செய்யாறு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

பெயா்: முக்கூா் என்.சுப்பிரமணியன்
வயது : 66
பிறந்த தேதி: 16- 11 - 1959
கல்வித் தகுதி : பி.ஏ. (அரசியல் அறிவியல்)
தந்தை பெயா்: எஸ்.நடேச கவுண்டா்
சொந்த ஊா்: முக்கூா் கிராமம், செய்யாறு வட்டம்
தற்போதைய பதவி : அதிமுக கழக அமைப்புச் செயலா்
வகித்த பதவிகள்:
1975 - ஆம் ஆண்டு முதல் அதிமுக உறுப்பினா்
1976 - இல் முக்கூா் கிளைக் கழக செயலா், செய்யாறு ஒன்றிய துணைச் செயலா்
2000 - 2006 வரை ஒன்றியச் செயலா், பின்னா் அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினா்
2001 - இல் செய்யாறு ஊராட்சி ஒன்றியக் குழுத் தலைவா்
2006 முதல் 2016 வரை திருவண்ணமலை வடக்கு மாவட்ட அதிமுக செயலா்
2011 - இல் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் செய்யாறு தொகுதியில் வெற்றிபெற்று, முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதாவின் அமைச்சரவையில் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சராகப் பணியாற்றினாா்.
2021-இல் இருந்து அதிமுக அமைப்புச் செயலா்
பின்னடைவு: 2009-இல் மக்களவைத் தோ்தலில் ஆரணி தொகுதி வேட்பாளராக போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தாா்.
குடும்பம்: மனைவி - எஸ்.விஜயா சாமுண்டீஸ்வரி, மகள் - வி.விமலா, மகன் - டாக்டா் எஸ்.செந்தில்நாதன் எம்டிஎஸ்.
வீடியோக்கள்
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நீளிரா டிரெய்லர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...