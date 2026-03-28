உளுந்தூா்பேட்டை அதிமுக வேட்பாளா்

இரா.குமரகுரு

இரா.குமரகுரு

Updated On :28 மார்ச் 2026, 2:13 am

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை தொகுதி அதிமுக வேட்பாளராக இரா.குமரகுரு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா். அவா் இந்தத் தொகுதியைச் சாா்ந்தவா் ஆவாா்.

அவரது சுயவிவரக் குறிப்பு வருமாறு:

பெயா் : இரா.குமரகுரு

வயது : 65

பிறந்த தேதி : 15.07.1961

கல்வித் தகுதி : பியுசி

தந்தை : தி.இராமசாமி

சொந்த ஊா் : எடைக்கல், உளுந்தூா்பேட்டை வட்டம்.

தற்போதைய பதவி : அதிமுக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட செயலா்

2006-2011 திருநாவலூா் தொகுதி எம்எல்ஏ

2011-2021 உளுந்தூா்பேட்டை எம்எல்ஏ

1991-2006 ஒன்றிய கவுன்சிலா்

1996 - திருப்பெயா் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத் தலைவா்

விழுப்புரம் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி இயக்குநா்

உளுந்தூா்பேட்டை அதிமுக ஒன்றியச் செயலா்

உளுந்தூா்பேட்டை அதிமுக ஒன்றியச் துணைச் செயலா்

எடைக்கல் அதிமுக கிளை செயலா்

பின்னடைவு : 2021 பேரவைத் தோ்தலில் உளுந்தூா்பேட்டை தொகுதியில்

போட்டியிட்டு தோல்வி.

2024 மக்களவைத் தோ்தலில் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி.

குடும்பம் : மனைவி - மயில்மணி

மகன் - நமச்சிவாயம்

மகள் - இலக்கியா

கள்ளக்குறிச்சி அதிமுக வேட்பாளா்

திருவள்ளூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பி.வி.ரமணாவுக்கு வரவேற்பு

உளுந்தூா்பேட்டை அருகே ஆவணங்களின்றி காரில் கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.95,500 பறிமுதல்

போக்ஸோவில் இளைஞா் கைது

