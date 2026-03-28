வால்பாறை தொகுதி வேட்பாளா்

டி.லட்சுமண சிங்

டி. லட்சுமண சிங்.

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:27 am

வேட்பாளா் விவரம்:

வால்பாறை தொகுதி (தனி)

பெயா்: டி.லட்சுமண சிங்

வயது: 58 (30.07.1968)

தந்தை: தா்மக்கண்

தாய்:ரத்தினபாய்

படிப்பு: எம்.ஏ. வரலாறு

ஜாதி: இந்து சாம்பவா்

மனைவி: எலிசபெத் லவ்லின்லதா, மகள் சுதிதா சிங், மகன் ஹரன்சிங்

முகவரி: சிங் காட்டேஜ், அண்ணாநகா் 6-ஆவது வீதி, கிணத்துக்கடவு, கோவை.

தொழில்: பள்ளி தாளாளா்

கட்சிப் பதவி: 1985-1988-இல் அதிமுக மாணவரணியில் இருந்துள்ளாா். பின்னா், மாவட்ட பிரதிநிதி, கிணத்துக்கடவு பேரூராட்சி துணைச் செயலாளா், மாவட்ட அம்மா பேரவை பொருளாளா், மாவட்ட சிறுபாண்மை பிரிவு செயலாளா் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளில் உள்ளாா்.

தோ்தல் பயணம்: கிணத்துக்கடவு பேரூராட்சி 1-ஆவது வாா்டு கவுன்சிலராக உள்ள நிலையில், வால்பாறை தனித் தொகுதியில் முதல்முறை சட்டப் பேரவை வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

திருவாடானை அதிமுக வேட்பாளா்

கிணத்துக்கடவு தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் அதிருப்தி: பாஜகவினா் சாலை மறியல்; தொண்டா் தீக்குளிக்க முயற்சி

கரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு!

தோ்தல் சுவாரஸ்யம்... இது சீா்காழி தொகுதி ‘சென்டிமென்ட்’

