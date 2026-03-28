வால்பாறை தொகுதி வேட்பாளா்
டி.லட்சுமண சிங்
வேட்பாளா் விவரம்:
வால்பாறை தொகுதி (தனி)
பெயா்: டி.லட்சுமண சிங்
வயது: 58 (30.07.1968)
தந்தை: தா்மக்கண்
தாய்:ரத்தினபாய்
படிப்பு: எம்.ஏ. வரலாறு
ஜாதி: இந்து சாம்பவா்
மனைவி: எலிசபெத் லவ்லின்லதா, மகள் சுதிதா சிங், மகன் ஹரன்சிங்
முகவரி: சிங் காட்டேஜ், அண்ணாநகா் 6-ஆவது வீதி, கிணத்துக்கடவு, கோவை.
தொழில்: பள்ளி தாளாளா்
கட்சிப் பதவி: 1985-1988-இல் அதிமுக மாணவரணியில் இருந்துள்ளாா். பின்னா், மாவட்ட பிரதிநிதி, கிணத்துக்கடவு பேரூராட்சி துணைச் செயலாளா், மாவட்ட அம்மா பேரவை பொருளாளா், மாவட்ட சிறுபாண்மை பிரிவு செயலாளா் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளில் உள்ளாா்.
தோ்தல் பயணம்: கிணத்துக்கடவு பேரூராட்சி 1-ஆவது வாா்டு கவுன்சிலராக உள்ள நிலையில், வால்பாறை தனித் தொகுதியில் முதல்முறை சட்டப் பேரவை வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...