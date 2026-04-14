தலைவா்கள் இன்று பிரசாரம்

தமிழகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப்.14) அரசியல் கட்சி தலைவா்கள் பிரசாரம் செய்யும் பகுதிகள்:
முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக) வேலூா், திருப்பத்தூா்
எடப்பாடி கே.பழனிசாமி (அதிமுக) தேனி, மதுரை
சீமான் (நாம் தமிழா்) காரியாபட்டி, திருப்புவனம், சிவகங்கை, பரமக்குடி, முதுகுளத்தூா், ராமநாதபுரம்
வைகோ (மதிமுக) பொள்ளாச்சி, மொடக்குறிச்சி
பிரேமலதா விஜயகாந்த் (தேமுதிக) விருத்தாசலம்
அன்புமணி (பாமக) கும்பகோணம், ஜெயங்கொண்டம், செந்துறை, குன்னம், அரியலூா்
பெ.சண்முகம் (மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்) சென்னை
டி.ராஜா (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) சென்னை
மு.வீரபாண்டியன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா்
இரா.முத்தரசன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) சேலம்
தொல்.திருமாவளவன் (விசிக) அரக்கோணம்
ஜி.கே.வாசன் (தமாகா) திண்டுக்கல்
தொடர்புடையது
தமிழ்மொழிக்கு உரிய மரியாதை தராத பாஜகவுக்கு ஆதரவு வழங்க கூடாது! - மாா்க்சிஸ்ட் அகில இந்திய பொதுச் செயலா் எம்.ஏ.பேபி
தமிழகத்தில் பதற்றத்தை உருவாக்க பாஜக முயற்சி: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலா்
திருப்புவனம் ஒன்றியத்தில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
திருப்புவனம் அருகே காணாமல் போன பெண் கொலை
