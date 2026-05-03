நாடு முழுவதும் இன்று நீட் தோ்வு
வாக்கு எண்ணும் மையங்களிலிருந்து ஒரு கி.மீ. தொலைவுக்கு கட்சியினரை அனுமதிக்கக் கூடாது: தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரியிடம் தவெக மனு

மாநில தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அா்ச்சனா பட்நாயக்.

Updated On :3 மே 2026, 12:29 am

தினமணி செய்திச் சேவை

வாக்கு எண்ணும் மையங்களிலிருந்து ஒரு கி.மீ. தொலைவுக்கு, அங்கீகரிக்கப்பட்டவா்களைத் தவிர எந்தக் கட்சி நிா்வாகிகளையும் அனுமதிக்கக் கூடாது என தமிழக தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரியிடம் தமிழக வெற்றிக்கழகம் மனு அளித்துள்ளது.

வாக்கு எண்ணிக்கை திங்கள்கிழமை (மே 4) நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதற்கான முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் தொடா்பாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தலைமை தோ்தல் அதிகாரி அா்ச்சனா பட்நாயக்கிடம் தவெக பிரசார மேலாண்மை பொதுச் செயலா் ஆதவ் அா்ஜுனா சனிக்கிழமை மனு அளித்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:

வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்குள் அங்கீகரிக்கப்பட்டவா்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்க வேண்டும். ஒரு கி.மீ. தொலைவு வரை எந்தக் கட்சி நிா்வாகிகளுக்கும், தொண்டா்களுக்கும் அனுமதி வழங்கக் கூடாது. ஒவ்வொரு சுற்றின் முடிவுகளிலும் பதிவான வாக்குகளை அறிவிக்க வேண்டும். திருச்சியில் தவெக தோ்தல் அலுவலகத்துக்கு தீ வைத்தவா்களை போலீஸாா் உடனடியாகக் கைது செய்ய வேண்டும் என தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரியிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம் என்றாா் அவா்.

வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது விதிமுறைகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்

வாக்கு எண்ணும் மைய அலுவலா்களுக்கு பயிற்சி

வாக்கு எண்ணிக்கை: தோ்தல் அலுவலா்களுக்கு பயிற்சி

தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் தவெக நிர்வாகிகள் மனு!

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
