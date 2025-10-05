பரோடா வங்கியில் வேலை வேண்டுமா..?: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

பரோடா வங்கியில் காலியாகவுள்ள 56 மேலாளர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து அக்.10 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்: BOB/ HRM/ REC/ADVT/2025/13
பணி: Manager
1. Trade Finance Operations
காலியிடங்கள் : 14
வயது வரம்பு: 24 முதல் 34-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 93,960
தகுதி : ஏதாவதுதொரு துறையில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் Trade Finance Operations-இல் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
2. Forex Acquisition & Relationship
காலியிடங்கள்: 37
வயது வரம்பு : 26 முதல் 36-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 93,960
தகுதி : ஏதாவதுதொரு துறையில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் பொது, தனியார், வெளிநாட்டு வங்கிகளில் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் மற்றும் Trade Finance Operations-இல் 1 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Senior Manager (Forex Acquisition & Relationship)
காலியிடங்கள்: 5
வயது வரம்பு: 29 முதல் 39-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 1,05,280
தகுதி: ஏதாவதுதொரு துறையில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் எம்பிஏ நிதி, சந்தைப்படுத்தல், வங்கி, விற்பனை பிரிவில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகள், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகள், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு 10 ஆண்டுகள் சலுகை வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதியானவர்கள் ஆன்லைன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது, ஓபிசி பிரிவினர்களூக்கு ரூ. 850. இதர பிரிவினர் மற்றும் பெண்களுக்கு ரூ. 175. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.bankofbaroda.bank.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்காந கடைசி நாள்: 9.10.2025
மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
