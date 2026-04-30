Dinamani
மே 1: ஞாயிறு அட்டவணைப்படி மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்!சென்னையில் வாக்கு எண்ணிக்கை பணியில் ஈடுபடுவோருக்கு பயிற்சி முகாம்!விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பணியிட மாற்றம்!
/
வேலைவாய்ப்பு

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? பிஎஸ்என்எல் நிறுவன பணிக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி!

பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தில் 120 மூத்த நிர்வாகப் பயிற்சிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பது குறித்து...

News image

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 8:14 am

மத்திய தகவல் தொடர்புத் துறை அமைச்சகத்தின்கீழ் செயல்பட்டு வரும் பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 120 மூத்த நிர்வாகப் பயிற்சிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே(ஏப்.30) கடைசி நாளாகும். இதுவரை விண்ணப்பிக்காத தகுதியானவர்கள் விரைந்து ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்.

விளம்பர எண். BSNL 10-11/12(11)/1/2025-RECTT - Co- Part (1)

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Senior Executive Trainee (Telecom Stream)

காலியிடங்கள்: 95

சம்பளம்: மாதம் ரூ 24,900 -50,500

தகுதி: பொறியியல் துறையில் எலக்ட்ரானிக்ஸ், தொலைத்தொடர்பு, கணினி அறிவியல், தகவல் தொழில்நுட்பம், எலக்ட்ரிக்கல் போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் குறைந்தபட்சம் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 21 முதல் 30-குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Senior Executive Trainee (Finance)

காலியிடங்கள்: 25

சம்பள விகிதம்: ரூ 24,900 - 50,500

தகுதி: பட்டயக் கணக்காளர் (சிஏ), செலவு மற்றும் மேலாண்மைக் கணக்கியல் (சிஎம்ஏ) முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 7.3.2026 தேதியின்படி 21 முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும் இடம், நாள் குறித்த விபரங்கள் தகுதியானவர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர் ரூ.1,250, இதர அனைத்து பிரிவினரும் ரூ.2,500 செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://bsnl.co.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 30.4.2026

மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

BSNL Today last date of registration for Direct Recruitment of Senior Executive Trainee of Telecom & Finance Streams

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பொதுத் துறை வங்கியில் பாதுகாப்பு மேலாளர் பணி: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

பத்ம, பால புரஸ்காா் விருதுகள்: விண்ணப்பிக்க ஜூலை 31 கடைசி

பத்ம, பால புரஸ்காா் விருதுகள்: விண்ணப்பிக்க ஜூலை 31 கடைசி

டெட் தோ்வு: விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி

டெட் தோ்வு: விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? பிஎஸ்என்எல் நிறுவன வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க மார்ச் 31 கடைசி!

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? பிஎஸ்என்எல் நிறுவன வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க மார்ச் 31 கடைசி!

வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

28 ஏப்ரல் 2026