விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? பிஎஸ்என்எல் நிறுவன பணிக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி!

மத்திய தகவல் தொடர்புத் துறை அமைச்சகத்தின்கீழ் செயல்பட்டு வரும் பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 120 மூத்த நிர்வாகப் பயிற்சிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே(ஏப்.30) கடைசி நாளாகும். இதுவரை விண்ணப்பிக்காத தகுதியானவர்கள் விரைந்து ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்.
விளம்பர எண். BSNL 10-11/12(11)/1/2025-RECTT - Co- Part (1)
பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:
பணி: Senior Executive Trainee (Telecom Stream)
காலியிடங்கள்: 95
சம்பளம்: மாதம் ரூ 24,900 -50,500
தகுதி: பொறியியல் துறையில் எலக்ட்ரானிக்ஸ், தொலைத்தொடர்பு, கணினி அறிவியல், தகவல் தொழில்நுட்பம், எலக்ட்ரிக்கல் போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் குறைந்தபட்சம் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 21 முதல் 30-குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Senior Executive Trainee (Finance)
காலியிடங்கள்: 25
சம்பள விகிதம்: ரூ 24,900 - 50,500
தகுதி: பட்டயக் கணக்காளர் (சிஏ), செலவு மற்றும் மேலாண்மைக் கணக்கியல் (சிஎம்ஏ) முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 7.3.2026 தேதியின்படி 21 முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும் இடம், நாள் குறித்த விபரங்கள் தகுதியானவர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர் ரூ.1,250, இதர அனைத்து பிரிவினரும் ரூ.2,500 செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://bsnl.co.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 30.4.2026
மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
BSNL Today last date of registration for Direct Recruitment of Senior Executive Trainee of Telecom & Finance Streams
