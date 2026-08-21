The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
முதல்வர் விஜய் சிரிப்பதைப் பார்க்க தனி ஸ்க்ரீன் வேண்டும்! தவெக எம்எல்ஏ கோரிக்கைதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு அரசு கார் வேண்டாம்! உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிப்பு! எண்ணூரில் மீன்கள் செத்து மிதப்பதால் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு: இபிஎஸ்நீட் போராட்டத்தில் தாக்குதல் நடத்திய போலீஸார் மீது எஃப்ஐஆர் பதிய மறுப்பு: ராகுல் தர்னாஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புக்கு தடை விதிக்க அமெரிக்க ஆணையம் பரிந்துரை!

பொதுத் துறை நிறுவனத்தில் உதவித் தொகையுடன் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி: ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பிஇ முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு!

ரூர்கேலா உருக்கு ஆலையில் வழங்கப்படும் ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பிஇ முடித்தவர்களுக்கு உதவித்தொகையுடன் தொழில் பழகுநர் பயிற்சி குறித்து...

sail Recruitment 2026 for Apprentice Posts

பொதுத் துறை நிறுவனத்தில் உதவித் தொகையுடன் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி - SAIL

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 2:30 pm IST

பொதுத் துறை நிறுவனமான ரூர்கேலா உருக்கு ஆலையில் ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பிஇ முடித்தவர்களுக்கு உதவித்தொகையுடன் ஒரு ஆண்டு தொழில்பழகுநர்(அப்ரண்டிஸ்) பயிற்சி வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இது குறித்த விவரம் வருமாறு:

பயிற்சி அறிவிப்பு எண்.: L & D/Adv./App/158

பயிற்சி: Trade Apprentice

காலியிடங்கள்: 421

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் சம்மந்தப்பட்ட டிரேடில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும்.

உதவித்தொகை: மாதம் ரூ.10,560

வயதுவரம்பு: 18 முதல் 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பயிற்சி: Graduate Apprentice

காலியிடங்கள்: 275

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்மந்தப்பட்ட பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

உதவித்தொகை: மாதம் ரூ.12,300

வயதுவரம்பு: 18 வயது பூர்த்தியடைந்து 28 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

பயிற்சி: Technician Apprentice

காலியிடங்கள்: 414

உதவித்தொகை : ரூ.12,300

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்மந்தப்பட்ட பாடத்தில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: குறைந்தபட்சம் 18 வயது பூர்த்தியடைந்து 28 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பிஇ, பி.டெக் படிப்பில் பெற்றுள்ள மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பயிற்சிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். பயிற்சிக்கு தேர்வு செய்யப்படுபவர்களின் விபரம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். 2022-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு படிப்பை முடித்தவர்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்கவும். நேர்முகத் தேர்விற்கு வரும்போது தேவையான அசல் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

நேர்முகத் தேர்வு 1.9.2026 முதல் 26.9.2026 தேதி வரை நடைபெறும். இது குறித்த விவரம் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: டிப்ளமோ, பிஇ, பி.டெக் முடித்த விண்ணப்பதாரர்கள் முதலில் தங்களுடைய கல்வித்தகுதி குறித்த விவரங்களை www.nats.education.gov.in என்ற இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும். ஐடிஐ முடித்தவர்கள் www.apprenticeshipindia.org என்ற இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும். பின்னர் www.sailcareers.com என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 26.8.2026

Sail Recruitment 2026 for Apprentice Posts

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இஸ்ரோவில் டிப்ளமோ, பிஇ முடித்தவர்களுக்கு அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி

இஸ்ரோவில் டிப்ளமோ, பிஇ முடித்தவர்களுக்கு அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி

உதவித்தொகையுடன் ரயில்டெல் நிறுவனத்தில் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி: டிப்ளமோ, பிஇ முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு!

உதவித்தொகையுடன் ரயில்டெல் நிறுவனத்தில் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி: டிப்ளமோ, பிஇ முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு!

பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் வேலை வேண்டுமா..? - பிஇ, டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கு அட்டகாசமான வாய்ப்பு!

பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் வேலை வேண்டுமா..? - பிஇ, டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கு அட்டகாசமான வாய்ப்பு!

பெல் நிறுவனத்தில் டெக்னீஷியன் வேலை: ஐடிஐ, டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்!

பெல் நிறுவனத்தில் டெக்னீஷியன் வேலை: ஐடிஐ, டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்!

விடியோக்கள்

ஜோசியக்காரர் சொன்னால்தான்... உதயநிதி Vs நிர்மல் குமார்! | TN Assembly

ஜோசியக்காரர் சொன்னால்தான்... உதயநிதி Vs நிர்மல் குமார்! | TN Assembly

Modha Rathiri movie review | Rishikanth | Anishma Anilkumar | Raja Karuppasamy

Modha Rathiri movie review | Rishikanth | Anishma Anilkumar | Raja Karuppasamy