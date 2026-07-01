பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தில் வேலை: விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி!

பொதுத்துறை நிறுவனமான பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தில் டிரெய்னி இன்ஜினியர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே(ஜூலை 1) கடைசி நாள் என்பதால் விரைந்து விண்ணப்பித்து பயனடையவும்.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: 4788/002/REC/HR&A/CHN/2026
பணி: Trainee Engineer-I
காலியிடங்கள்: 9
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 30,000 - 40,000
தகுதி: பொறியியல் துறையில் மெக்கானிக்கல் பிரிவில் அல்லது அதற்கு இணையான பாடத்தில் பிஇ, பி.டெக் அல்லது பி.எஸ்சி(இன்ஜினியரிங்) முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 1.6.2026 தேதியின்படி 28 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்குத் தேர்வு செய்யப்படுவர். இது குறித்த விவரம் கதகுதியானவர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.150. கட்டணத்தை எஸ்பிஐ மூலம் ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.bel-india.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் வேண்டும். பின்னர் அதனை நகல் எடுத்து அதனுடன் தேவையான அசல் சான்றிதழ்களுடன் எழுத்துத் தேர்வில் கலந்துகொள்ளவும்.
விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 1.7.2026
வேலைக்கு விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Summary
Bharat Electronics Limited, a Navratna Company and India‟s premier Professional Electronics Company requires the following personnel on temporary basis for its Chennai Unit
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