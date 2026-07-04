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வேலைவாய்ப்பு

ரெப்கோ வங்கியில் வேலை வேண்டுமா? - சிஏ முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு!

சென்னையிலுள்ள ரெப்கோ வங்கியில் மேலாளர் பணியிடங்கள் குறித்து...

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ரெப்கோ வங்கி - REPCO

Updated On :4 ஜூலை 2026, 10:45 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய அரசின் நிறுவனமான ரெப்கோ வங்கியின் சென்னை கிளையில் காலியாக உள்ள மேலாளர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் விண்ணப்பங்களை வரவேற்கப்படுகின்றன.

இது குறித்து விபரம் வருமாறு:

பணி: Manager (Chartered Accountant)

காலியிடங்கள்: 2

சம்பளம்: ரூ.64,820 - 93,960

வயதுவரம்பு: 40- க்குள் இருக்க வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு அரசு விதிமுறைப்படி வயதுவரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.

தகுதி: சிஏ முடித்து இரண்டு ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: சான்றிதழ்கள் சரிபார்த்தல், நேர்முகத் தேர்வுவில் பெறும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். நேர்முகத்தேர்வு சென்னையில் நடைபெறும். தேர்வு குறித்த விபரம் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.1200. கட்டணத்தை டி.டி.யாக எடுத்து அனுப்பவும். டி.டி எடுக்க வேண்டிய முகவரி: "REPCO BANK RECRUITMENT CELL, CHENΝΑΙ".

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.repcobank.com என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து தபால் மூலமாக கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

General Manager (Admin); Repco Bank Ltd, Post Box No: 1449, Repco Tower, No 33, North Usman Road, T. Nagar, Chennai - 600017.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 6.7.2026

மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Repco Bank a Government of India Enterprise invites applications for the following posts. The salary structure of employees of the bank is at par with IBA norms

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