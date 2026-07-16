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வேலைவாய்ப்பு

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? - மெயில் மோட்டார் சர்வீஸ் வாகன பராமரிப்பு பணி!

பெங்களூருவில் உள்ள மெயில் மோட்டார் சர்வீஸ் வாகன பராமரிப்பு பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக...

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மெயில் மோட்டார் சர்வீஸ் வாகன பராமரிப்பு பணி - Mail Motor Service

Updated On :16 ஜூலை 2026, 11:29 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய அஞ்சல் துறையின்கீழ் இயங்கும் பெங்களூருவில் உள்ள மெயில் மோட்டார் சர்வீஸ் வாகன பராமரிப்பு பணிகளுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இதுகுறித்த விபரம் வருமாறு:

பணி: MV.Mechanic (Skilled)

காலியிடம் : 1

பணி: Upholster (Skilled)

காலியிடம்: 1

பணி: Carpenter cum Jointer (Skilled)

காலியிடம் : 1

பணி: Painter (Skilled)

காலியிடம் : 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,900-63,200

தகுதி: Mechanic, Motor Vehicle Mechanic, Upholstery,Carpenter,Carpenter cum Jointer, Painter போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 18 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும். உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: திறன் தேர்வு, டிரேடு வாரியான தேர்வு, எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் சான்ரிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.indiapost.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, அதைப் பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான அனைத்துச் சான்றிதழ்களின் நகல்களிலும் சுய சான்றொப்பம் செய்து, சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இரண்டு இணைத்து “The Manager, Mail Motor Service, Bengaluru-01”என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 18.7.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE YEAR 2025-2026 FROM THE ELIGIBLE INDIAN CITIZEN FOR THE FOLLOWING TRADES

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