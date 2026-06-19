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வேலைவாய்ப்பு

உணவுப்பொருள் ஏற்றுமதி மையத்தில் வேலை வேண்டுமா?- உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

இந்திய வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு குறித்து...

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உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையம் - APEDA

Updated On :19 ஜூன் 2026, 2:40 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையத்தில் காலியாகவுள்ள உதவி மேலாளர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

அறிவிப்பு எண்.: 1/2026

பணி: Assistant general manager (finance)

காலியிடம்: 1

வயதுவரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்

சம்பளம் : மாதம் ரூ 56, 100 -.1, 77,500

தகுதி:Finance, Financial Management பிரிவில் முதுநிலைப்பட்டம் தேர்ச்சியுடன் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Assistant Manager

காலியிடங்கள் : 3

வயதுவரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,400 -1,12,400

தகுதி: Agriculture, Horticulture,Plantation, Agriculture and Cooperation,Veterinary Science, Dairy Science, Dairy "Technology, Food Processing, Food Science,Food Technology பிரிவில் இளநிலை பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பணி எண் 1-க்கு ரூ.500, பணி எண் 2-க்கு ரூ.300. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தவும். எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் கிடையாது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://apeda.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 22.6.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Direct Recruitment to Various posts in APEDA published in the Employment ...

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