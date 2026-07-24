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வேலைவாய்ப்பு

மத்திய அரசு பல்கலைக்கழகத்தில் குரூப் ‘ஏ, பி, சி ‘ பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

தில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில்ஆசிரியர் அல்லாத குரூப் ‘ஏ’, ‘பி’, ‘சி’ பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பதது தொடர்பாக...

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தில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில்ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்கள் - டிஎன்எஸ்

Updated On :24 ஜூலை 2026, 9:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் (ஜே.என்.யூ.) பின்வரும் ஆசிரியர் அல்லாத குரூப் ‘ஏ’, ‘பி’, ‘சி’ பணியிடங்களுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து வரும் 27 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன:

பணி நிறுவனம்: ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் (ஜே.என்.யூ.)

மொத்த காலியிடங்கள்: 267

குரூப்-‘ஏ’ பணிகள்

பணி: Executive Engineer (Electrical) – 1

பணி: Executive Engineer (Civil) – 1

பணி: Assistant Librarian – 3

பணி: Assistant Registrar – 1

பணி: Public Relation Officer – 1

பணி: Research Officer – 2

பணி: System Analyst – 3

பணி: Curator – 1

குரூப்-‘பி’ பணிகள்

பணி: Section Officer – 1

பணி: Private Secretary – 2

பணி: Senior Assistant – 8

பணி: Personal Assistant – 8

பணி: Professional Assistant – 2

பணி: Junior Engineer (Civil) – 2

பணி: Computer Operator – 1

பணி: Assistant Archivist – 1

குரூப்-‘சி’ பணிகள்

பணி: Semi Professional Assistant – 7

பணி: Assistant Manager (Guest House) – 1

பணி: Statistical Assistant – 1

பணி: Assistant – 5

பணி: Stenographer – 20

பணி: Laboratory Assistant – 4

பணி: Draftsman – 1

பணி: Works Assistant – 19

பணி: Lift Operator – 2

பணி: Junior Assistant – 46

பணி: Cook – 27

பணி: Multi Tasking Staff – 15

பணி: Mess Helper – 30

பணி: Engineering Attendant – 30

பணி: Laboratory Attendant – 8

பணி: Library Attendant – 2

பணி: Animal Attendant – 4

பணி: Groundsman – 3

பணி: Anti-Malaria Worker – 4

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2, ஐடிஐ, டிப்ளமோ, ஏதாவதொரு பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம், நூலக அறிவியல், பொறியியல் துறையில் சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் பி.இ., பி.டெக்., முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். முழுமையான தகுதி விவரங்களை இணையதளத்தில் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

வயதுவரம்பு: 27.7.2026 தேதிப்படி அதிகபட்சமாக 40, 45-க்குள் இருக்க வேண்டும். வயதுவரம்பில் அரசு விதிகளின்படி எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் தளர்வு வழங்கப்படும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 முதல் 15 ஆண்டுகள் தளர்வு வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: குரூப் ‘ஏ’ பணிகளுக்கு , எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்களுக்கு ரூ.1000, இதர அனைத்து பிரிவினர்களுக்கு ரூ.1,500; எஸ்சி, குரூப் ‘பி’ பணிகளுக்கு எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்களுக்கு ரூ.1000, இதர அனைத்து பிரிவினர்களுக்கு ரூ.1,500; குரூப் ‘சி’பணிகளுக்கு எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்களுக்கு ரூ.600, இதர அனைத்து பிரிவினர்களுக்கு ரூ.1,0500, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.jnu.ac.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 27.7.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Applications are invited from eligible candidates for the following non-teaching posts

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