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வேலைவாய்ப்பு

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட சுகாதாரத் துறையில் வேலைவாய்ப்பு: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் காலியாகவுள்ள கீழ்வரும் பல்வேறு பணியிடங்கள் குறித்து...

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காஞ்சிபுரம் மாவட்ட சுகாதாரத் துறையில் வேலை - தமிழ்நாடு அரசு

Updated On :22 ஜூலை 2026, 3:24 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் மாவட்ட நலவாழ்வுச்சங்கம் மூலமாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் காலியாகவுள்ள கீழ்வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து ஜூலை 22-க்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இது குறித்த விபரம் வருமாறு:

பணி: Trauma Care Registry SN

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.18,000

தகுதி: செவிலியர் பிரிவில் இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Audiologist & Speech Therapist

காலியிடம்: 1

சம்பளம: மாதம் ரூ.32,000

தகுதி: Speech and Language Pathology இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிக்க வேண்டும்.

பணி: Early Intervention cum Special Educator cum Social Worker

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,000

தகுதி: Disability Studies, Physiotheraphy, Occupational Theraphy,Speech Language Pathologist ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண் டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தேர்வு தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://kancheepuram.nic.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, அதை பூர்த்தி செய்து, தேவையான அனைத்துச் சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் சுய சான்றொப்பம் செய்து

நிர்வாகச் செயலாளர், மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் / மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் அலுவலகம், 42 ஏ, ரயில்வே ரோடு, அறிஞர் அண்ணா நினைவு புற்றுநோய் வளாகம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், அஞ்சல் கோடு: 631501 என்று முகவரிக்கு இன்றைக்குள் நேரில், அஞ்சலில் அனுப்ப வேண்டும்.

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Applications are invited for the vacant post Trauma Care Registry S/N, Audiologist & Speech Therapist, Early Intervention cum Special Educator cum Social Worker in Contract basis the District Health Society, Kancheepuram

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