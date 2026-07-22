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வேலைவாய்ப்பு

தேசிய சுகாதாரத் திட்டத்தில் கன்சல்டன்ட் பணிகள்: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

தேசிய சுகாதாரத் திட்ட வள மையத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள ஆலோசகர் பணியிடங்கள் குறித்து...

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தேசிய சுகாதாரத் திட்டத்தில் கன்சல்டன்ட் பணி - கோப்புப்படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 3:08 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேசிய சுகாதார இயக்கம் – தமிழ்நாடு, சென்னையில் உள்ள மாநில சுகாதார அமைப்புகள் வள மையத்தில் காலியாகவுள்ள 'ஆலோசகர்-தகவல் தொழில்நுட்பம்', ஆலோசகர், ஆலோசகர் - சுகாதாரத் தொழில்நுட்ப மதிப்பீடு, பயிற்சியாளர் போன்ற பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் 23 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இது குறித்து பார்ப்போம்...

பணி: Consultant (Information Technology)

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.40,000 - 60,000

தகுதி: பொறியியல் துறையில் Information Technology, Computer Science, Software Engineering ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் இளநிலைப் பெற்றிருப்பதுடன் 3 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 45-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Consultant

காலியிடங்கள்: 8

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 40,000 - 60,000

தகுதி: Public Health, Health Management, Social Medicine, Health Informatics, Community Medicine,Preventive, Data Science ஆகிய ஏதொரு பிரிவில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 45-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Consultant - Health Technology Assessment

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.40,000 - 60,000

வயது : 45-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் Biomedical, Medical Electronics,Biomedical Instrumentation, Medical Technology ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் முதுநிலைப் பட்டம் தேர்ச்சியுடன் குறைந்தது 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Intern(SHSRC)

காலியிடங்கள்: 12

சம்பளம்: மாதம் ரூ10,000 -15,000

தகுதி: Public Health, Health Management, Public Policy, Social Science, Epidemiology பிரிவில் முதுநிலைப் பட்டம் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதியானவர்கள் நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://nhm.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 23.7.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

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