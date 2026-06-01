அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் வேலை

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாகவுள்ள ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் பணிக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பணி: Project Assistant
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000
தகுதி: பொறியியல் துறையில் இயந்திரவியல், உலோகவியல் பிரிவில் பிஇ அல்லது எம்.இ முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சிபெற்றிருக்க வேண்டும். எம்.இ, எம்.டெக் முடித்திருப்பது விரும்பத்தக்கது.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். நேர்முகத் தேர்வின் போது அனைத்து அசல் சான்றிதழ்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
தேர்வு நடைபெறும் தேதி, இடம் பற்றிய விபரம் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.annauniv.edu என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பப் படிவம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்கழை இணைத்து ஜூன் 2-க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
Applications are invited from eligible candidates for a temporary post of “Project Assistant” to be engaged in...
