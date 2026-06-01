விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? பாரதிதாசன் பல்கலையில் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் வேலை!

திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் பணிக்கு தகுதியானவர்கள் இன்றைக்குள்(ஜூன் 1) விண்ணப்பிக்கவும்.
பணி: Project Assistant
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000
வயதுவரம்பு: 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: குறைந்தது 55% மதிப்பெண்களுடன் இயற்பியல் பிரிவில் எம்.எஸ்சி முடித்திருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.bdu.ac.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:
Dr. T.C. Sabari Girisun, Assistant Professor, Department of Physics, Bharathidasan University, Tiruchirappalli - 620 024.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 1.6.2026
மேலும் விவரங்களுக்கு www.bdu.ac.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை பார்த்து படித்து தெரிந்து கொள்ளவும்.
