வேலைவாய்ப்பு

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? பாரதிதாசன் பல்கலையில் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் வேலை!

திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் பணி குறித்து...

பாரதிதாசன் பல்கலையில் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் வேலை - Bharathidasan University

Updated On :1 ஜூன் 2026, 1:27 pm IST

திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் பணிக்கு தகுதியானவர்கள் இன்றைக்குள்(ஜூன் 1) விண்ணப்பிக்கவும்.

பணி: Project Assistant

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000

வயதுவரம்பு: 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: குறைந்தது 55% மதிப்பெண்களுடன் இயற்பியல் பிரிவில் எம்.எஸ்சி முடித்திருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.bdu.ac.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

Dr. T.C. Sabari Girisun, Assistant Professor, Department of Physics, Bharathidasan University, Tiruchirappalli - 620 024.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 1.6.2026

மேலும் விவரங்களுக்கு www.bdu.ac.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை பார்த்து படித்து தெரிந்து கொள்ளவும்.

