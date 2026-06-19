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வேலைவாய்ப்பு

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? ரயில்வேயில் 6,565 டெக்னீசியன் பணிகள்!

இந்திய ரயில்வேயில் காலியாக உள்ள 6,565 டெக்னீசியன் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு குறித்து..

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இந்திய ரயில்வேயில் காலியாக உள்ள 6,565 டெக்னீசியன் பணி - இந்திய ரயில்வே

Updated On :19 ஜூன் 2026, 3:22 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய ரயில்வேயில் காலியாக உள்ள 6,565 டெக்னீசியன் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பி.இ முடித்தவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்: (CEN) 02/2025

பணி: Technician Grade - I (Signal)

காலியிடங்கள்: 323

சம்பளம்: மாதம் ரூ.29,200

வயது வரம்பு: 18 முதல் 33-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் Electronics, Computer Science,Information Technology,Instrumentation போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் டிப்ளமோ அல்லது பிஇ, பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது Physics, Electronics, Computer Science, Information Technology,Instrumentation போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் பி.எஸ்சி முடித்திருக்க வேண்டும்.

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பணி: Technician Grade - III

காலியிடங்கள்: 6,242

சம்பளம் : மாதம் ரூ.19,900

வயது வரம்பு : 18 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் காலியிடங்கள் ஏற்பட்டுள்ள டிரேடுகளில் ஏதாவதொன்றில் ஐடிஐ முடித்து என்சிவிடி சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும். டிரேடு வாரியாக காலியிடங்கள் விவரம் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்.

வயது வரம்பு: 1.7.2026 தேதியின்படி கணக்கிடப்படும். எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு மத்திய அரசு விதிமுறைப்படி வயதுவரம்பு சலுகை வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத்தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்த்தல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி, தேர்வு மைய விபரங்கள் மின்னஞ்சல் மூலம் தகுதியானவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது, ஓபிசி பிரிவினர்களுக்கு ரூ.500. இடபுள்யுஎஸ், எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்கள், முன்னாள் ராணுவத்தினர், சிறுபான்மையினர்களுக்கு ரூ 250. கட்டணத்தை ஆன்லைன் முறையில் செலுத்தவும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.rrbapply.gov.in அல்லது www.rrbchennai.gov.in ஆகிய இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 29.7.2026

Summary

The Railway Recruitment Board has released the RRB Technician...

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