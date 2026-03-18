தமிழ்நாடு முழுவதும் டி-சேவா மையங்கள் தொடங்குவதற்கான பயிற்சி: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

Training to start T-Seva centers across Tamil Nadu: Applications welcome!
தமிழ்நாடு முழுவதும் டி-சேவா மையங்கள் தொடங்குவதற்கான பயிற்சிக்கான விண்ணப்பங்கள் குறித்து...
டி-சேவா சென்டர் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து நகரங்கள், மாவட்டங்கள், மண்டல்கள் மற்றும் ஊராட்சிகளில் டி-சேவா ஆன்லைன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு மையங்களை நடத்துவதற்கான பயிற்சிக்கு ஆர்வமான தொழில்முனைவோர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பின்மையினோரிடமிருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்களை வரவேற்கப்படுகிறது.
புதிய பான் அட்டைகள் தொடர்பான விண்ணப்பங்கள் மற்றும் திருத்தங்கள், பேருந்து, ரயில் மற்றும் விமான டிக்கெட்டுகள், வங்கிப் பண பரிவர்த்தனைகள், ஆதார்ப் பாவனையால் பண பரிமாற்றம், மைக்ரோ ஏடிஎம் சேவைகள், பண வைப்பு, சுகாதாரம், இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் கார் காப்பீடுகள், நிலுவை கட்டணங்கள், 1000-க்கும் மேற்பட்ட திறன் மேம்பாட்டு பாடநெறிகளில் ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கான பதிவு, 500- க்கும் மேற்பட்ட திறன்களுக்கு திறன் சான்றிதழ் தேர்வுக்கான பதிவு, 100-க்கும் மேற்பட்ட அரசுத் தேர்வுகளுக்கான மாக் தேர்வு பதிவு மற்றும் பிற ஆன்லைன் சேவைகளை பயனாளர்களுக்கு வழங்கலாம்.
வேறுபட்ட ஆன்லைன் சேவைகள் வழங்குவதன் மூலம் பயிற்சி பெறுவோர் தனித்திறன் பெற்று தொழில் தொடங்கவும் முடியும். டி-சேவா சென்டர் தமிழ்நாட்டில் 5000 தொழில்முனைவோர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பின்மையினருக்கு சுயத்தொழில் வாய்ப்புகளை வழங்கவும் மற்றும் 15 லட்சம் மாணவர்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பின்மையினர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை வழங்கவும்தான் இலக்கு வைத்துள்ளது.
www.tsevaonline.com இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆன்லைனில் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 31.3.2026.
தகவல் அரியவதற்கான தொலைபேசி எண்: 8179955744
டிரெண்டிங்
மீன்பிடி பயிற்சி பெற்றவா்களுக்கு சான்றிதழ்: ஆட்சியா் வழங்கினாா்
சிறு, குறு நிறுவனத்தினருக்குப் பயிற்சி
திருப்பத்தூா் வேலைவாய்ப்பு மையத்தில் ‘திறனகம்’
வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
வீடியோக்கள்
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna
தினமணி வீடியோ செய்தி...
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...