வேலைவாய்ப்பு

ஆயில் இந்தியா நிறுவனத்தில் டெக்னீசியன் வேலை: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வாய்ப்பு!

'ஆயில் இந்தியா' லிமிடெட்டில் நிறுவனத்தில் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கான டெக்னீசியன் பணிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு குறித்து...

Updated On :29 மே 2026, 1:16 pm IST

'மஹாரத்னா' அந்தஸ்து பெற்ற பொதுத்துறை நிறுவனமான 'ஆயில் இந்தியா' லிமிடெட்டில் நிறுவனத்தில் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கான சிறப்பு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இளநிலை டெக்னீசியன் பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்: HRAQ/REC-WP-B/26-148 Dated: 08.05.2026

பணி: Junior Technician

i. Electronics Mechanic

காலியிடம்: 1

ii. Fitter

காலியிடங்கள்: 6

iii. Instrument Mechanic

காலியிடங்கள்: 3

iv. Surveyor

காலியிடங்கள்: 2

சம்பளம்: மாதம் ரூ.26,600 - 90,000

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக், பிட்டர், கருவி இயந்திரவியலாளர், நில அளவையாளர்

பணி: Junior Office Assistant

காலியிடங்கள்: 33

சம்பளம் : மாதம் ரூ.26,600- 90,000

தகுதி: +2 தேர்ச்சியுடன் கணினி அப்ளிகேசன் பிரிவில் டிப்ளமோ சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Junior Engineer(Electrical)

காலியிடங்கள்: 4

சம்பளம்: மாதம் ரூ.37,500- 1,45,000

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் பொறியியல் துறையில் லக்ட்ரிக்கல் பிரிவில் ஆண்டு டிப்ளமோ தேர்ச்சியுடன் மின் உரிமம் வாரியம் வழங்கும் மின் - மேற்பார்வையாளர் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

உச்ச வயது வரம்பில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகள் சலுகை அளிக்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதியானவர்கள் சிபிடி தேர்வு மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.oil-india.com என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 8.6.2026

விண்ணப்பிப்போரின் மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

