ஆயில் இந்தியா நிறுவனத்தில் டெக்னீசியன் வேலை: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வாய்ப்பு!

'மஹாரத்னா' அந்தஸ்து பெற்ற பொதுத்துறை நிறுவனமான 'ஆயில் இந்தியா' லிமிடெட்டில் நிறுவனத்தில் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கான சிறப்பு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இளநிலை டெக்னீசியன் பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்: HRAQ/REC-WP-B/26-148 Dated: 08.05.2026
பணி: Junior Technician
i. Electronics Mechanic
காலியிடம்: 1
ii. Fitter
காலியிடங்கள்: 6
iii. Instrument Mechanic
காலியிடங்கள்: 3
iv. Surveyor
காலியிடங்கள்: 2
சம்பளம்: மாதம் ரூ.26,600 - 90,000
தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக், பிட்டர், கருவி இயந்திரவியலாளர், நில அளவையாளர்
பணி: Junior Office Assistant
காலியிடங்கள்: 33
சம்பளம் : மாதம் ரூ.26,600- 90,000
தகுதி: +2 தேர்ச்சியுடன் கணினி அப்ளிகேசன் பிரிவில் டிப்ளமோ சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Junior Engineer(Electrical)
காலியிடங்கள்: 4
சம்பளம்: மாதம் ரூ.37,500- 1,45,000
தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் பொறியியல் துறையில் லக்ட்ரிக்கல் பிரிவில் ஆண்டு டிப்ளமோ தேர்ச்சியுடன் மின் உரிமம் வாரியம் வழங்கும் மின் - மேற்பார்வையாளர் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
உச்ச வயது வரம்பில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகள் சலுகை அளிக்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதியானவர்கள் சிபிடி தேர்வு மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.oil-india.com என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 8.6.2026
Summary
Oil India Limited (OIL), a Maharatna Public Sector Undertaking invites applications from eligible Persons with Benchmark Disabilitie
