வேலைவாய்ப்பு

கூட்டுறவு வங்கியில் பயிற்சிப் பணி: விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி

தமிழ்நாடு மாநில தலைமை கூட்டுறவு வங்கியில் 5 கூட்டுறவு பயிற்சியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பது குறித்து....

கூட்டுறவு வங்கியில் பயிற்சிப் பணி - கோப்புப்படம்

Updated On :31 மே 2026, 6:40 pm IST

தமிழ்நாடு மாநில தலைமை கூட்டுறவு வங்கியில் ஒப்பந்த கால அடிப்படையில் 5 கூட்டுறவு பயிற்சியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாளாகும். விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள் விரைந்து இணையம் மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்.

பணி: Co-operative intern

காலியிடங்கள்: 5 (ஈரோடு, காஞ்சிபுரம், மதுரை, நீலகிரி மற்றும் தஞ்சாவூர்)

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000

வயது வரம்பு: 21 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: சந்தைப்படுத்தல், வேளாண் வணிக மேலாண்மை, கூட்டுறவு மேலாண்மை, கிராமப்புற மேம்பாடு ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் எம்பிஏ முடித்திருக்க வேண்டும்.

முறையான கல்வித்திட்டத்தின்கீழ் படித்தவர்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.acstitnsc.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 31.5.2026

மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

The Tamil Nadu State Apex Cooperative Bank Ltd. intends to hire 5 Cooperative Interns on a one-year contract...

