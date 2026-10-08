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பாலிமர் தொழிற்சாலையில் ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டதாரிகளுக்கு வேலை: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

பிரம்மபுத்திரா கிராக்கர் மற்றும் பாலிமர் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள நிர்வாகம் சாராத காலிப்பணியிடங்கள் குறித்து...

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பாலிமர் தொழிற்சாலையில் ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டதாரிகளுக்கு வேலை - BCPL

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பிரம்மபுத்திரா கிராக்கர் மற்றும் பாலிமர் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள நிர்வாகம் சாராத காலிப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இதுகுறித்து பார்ப்போம்....

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: BCPL - NF/06/2026

பணி: Foreman

பிரிவு: Chemical

காலியிடங்கள்: 3(UR)

பிரிவு: Civil

காலியிடம் : 1 (UR)

பிரிவு: Instrumentation

காலியிடம்: 1 (UR)

சம்பளம்: மாதம் ரூ.28,500 - 86,570

தகுதி: பொறியியல் துறையில் Civil, Chemical,Petrochemical, Chemical Technology, Instrumentation, Electronics & Instrumentation, Electrical & Instrumentation பிரிவில் 55 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் டிப்ளமோ அல்லது பட்டப் படிப்பு தேர்ச்சியுடன், 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 32-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Junior Superintendent (Human Resources)

காலியிடம்: 1 (UR)

சம்பளம்: மாதம் ரூ.28,500 - 86,570

தகுதி: ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலை பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சியுடன் Personnel Management, Industrial Relations பிரிவில் 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் டிப்ளமோ தேர்ச்சியுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 32-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Operator(Chemical)

காலியிடங்கள்: 8 (UR - 5,OBC-2, SC-1)

சம்பளம்: ரூ.25,000 - 81,430

தகுதி : Chemistry பிரிவில் 50% மதிப்பெண்களு டன் பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி யுடன் ஒரு வருட பணி அனு பவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 30-க்குள் இருக்கவேண்டும்.

பணி: Technician

பிரிவு: Electrical

காலியிடங்கள்: 3 (UR)

பிரிவு: Instrumentation

காலியிடங்கள்: 2 (UR - 1,OBC-1)

பிரிவு: Mechanical

காலியிடங்கள்: 2 (UR - 1.OBC - 1)

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000-81,430

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் Electrical, Wireman, Instrumentation, Fitter, Diesel Mechanic, Machinist,Turner டிரேடில் ஐடிஐ தேர்ச்சியுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, டிரேடு தேர்வு, திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.200. இதனை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தவும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் கிடையாது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.bcplonline.co.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 9.10.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

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