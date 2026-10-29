ராய்ப்பூர் தேசிய தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் டெக்னீசியன் வேலை: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!
ராய்ப்பூர் தேசிய தொழில்நுட்ப கல்லூரி நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்கள் குறித்து....
ராய்ப்பூர் தேசிய தொழில்நுட்ப கல்லூரி நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள ஆசிரியர் அல்லாத பணி - NIT- RAIPUR
இந்திய அரசின் கல்வி அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் கல்வி நிறுவனம் ராய்ப்பூர் தேசிய தொழில்நுட்ப கல்லூரி நிறுவனம். தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த கல்வி நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள, ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடத்திற்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இது குறித்த விபரம் வருமாறு...
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: No./NITRR/R-1/Advt./2026/1035
பணி: Superintendet
காலியிடங்கள்: 4
வயது வரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் முதல் வகுப்பில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் கணினி பயன்பாட்டில் அறிவுத்திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Technical Assistant
காலியிடங்கள்: 13
வயதுவரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: புவியியல் பிரிவில் முதல் வகுப்பில் இளநிலை பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி அல்லது பொறியியல் துறையில் கட்டடக்கலை, சிவில், உயிரித் தொழில்நுட்பம், வேதிப் பொறியியல் போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் முதல் வகுப்பில் பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்
பணி: Senior Assistant
காலியிடங்கள்: 1
வயதுவரம்பு: 33-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: +2 தேர்ச்சியுடன் நிமிடத்திற்கு 35 வார்த்தைகள் தட்டச்சு செய்யவும், கணினியில் நல்ல அறிவுத்திறனும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Senior Technician
காலியிடங்கள்: 1
வயதுவரம்பு: 33-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: அறிவியல் பாடப்பிரிவில் 80% மதிப்பெண்களுடன் பிளஸ் 2 தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Technician
காலியிடங்கள்: : 15
வயதுவரம்பு: 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் பிளஸ் 2 தேர்ச்சியும், தச்சு வேலை டிரேடில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும்.
பணி: Office Attendant
காலியிடங்கள்: 3
வயது வரம்பு: 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: +2 தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது, ஓபிசி, இடபுள்யுஎஸ் பிரிவினர்களுக்கு ரூ.2000. எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கு ரூ.1500. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://nitrr.ac.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 30.10.2026
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
NITRR Recruitment for various Group B and C Non-Teaching posts under Direct Recruitment
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