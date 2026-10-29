The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தமிழ்நாடு சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ரத்தோர் மாற்றம்! முதல்வர் விஜய்யுடன் பேராசிரியர் கலையரசன் சந்திப்பு!தமிழ்நாட்டுக்கு நவ. 2 முதல் மீண்டும் கனமழை எச்சரிக்கை!அன்பில் மகேஸை சந்திக்க மீண்டும் புழல் சிறை வந்தார் உதயநிதி!பக்கவாதம் ஆபத்தானதா? அறிகுறிகள் என்னென்ன? - நம்பிக்கையும் உண்மையும்!அன்பில் மகேஸ் ஜாமீன் மனு நவ.2-க்கு ஒத்திவைப்பு!முதல்வர் விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் தொடங்கியது! ரூ. 400 கோடி லஞ்சம்! 4 மாதங்களாக தலைமறைவாக இருந்த முத்துக்குமார் சரண்!வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது!

ராய்ப்பூர் தேசிய தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் டெக்னீசியன் வேலை: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

ராய்ப்பூர் தேசிய தொழில்நுட்ப கல்லூரி நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்கள் குறித்து....

NITRR Recruitment for various Group B and C Non-Teaching posts

ராய்ப்பூர் தேசிய தொழில்நுட்ப கல்லூரி நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள ஆசிரியர் அல்லாத பணி - NIT- RAIPUR

Updated On :

இந்திய அரசின் கல்வி அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் கல்வி நிறுவனம் ராய்ப்பூர் தேசிய தொழில்நுட்ப கல்லூரி நிறுவனம். தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த கல்வி நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள, ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடத்திற்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இது குறித்த விபரம் வருமாறு...

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: No./NITRR/R-1/Advt./2026/1035

பணி: Superintendet

காலியிடங்கள்: 4

வயது வரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் முதல் வகுப்பில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் கணினி பயன்பாட்டில் அறிவுத்திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Technical Assistant

காலியிடங்கள்: 13

வயதுவரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: புவியியல் பிரிவில் முதல் வகுப்பில் இளநிலை பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி அல்லது பொறியியல் துறையில் கட்டடக்கலை, சிவில், உயிரித் தொழில்நுட்பம், வேதிப் பொறியியல் போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் முதல் வகுப்பில் பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்

பணி: Senior Assistant

காலியிடங்கள்: 1

வயதுவரம்பு: 33-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: +2 தேர்ச்சியுடன் நிமிடத்திற்கு 35 வார்த்தைகள் தட்டச்சு செய்யவும், கணினியில் நல்ல அறிவுத்திறனும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Senior Technician

காலியிடங்கள்: 1

வயதுவரம்பு: 33-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: அறிவியல் பாடப்பிரிவில் 80% மதிப்பெண்களுடன் பிளஸ் 2 தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Technician

காலியிடங்கள்: : 15

வயதுவரம்பு: 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் பிளஸ் 2 தேர்ச்சியும், தச்சு வேலை டிரேடில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும்.

பணி: Office Attendant

காலியிடங்கள்: 3

வயது வரம்பு: 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: +2 தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது, ஓபிசி, இடபுள்யுஎஸ் பிரிவினர்களுக்கு ரூ.2000. எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கு ரூ.1500. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://nitrr.ac.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 30.10.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

NITRR Recruitment for various Group B and C Non-Teaching posts under Direct Recruitment

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மும்பை துறைமுக ஆணையத்தில் எக்ஸிகியூட்டிவ் பொறியாளர் பணி: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

மும்பை துறைமுக ஆணையத்தில் எக்ஸிகியூட்டிவ் பொறியாளர் பணி: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் வேலை வேண்டுமா..?- உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் வேலை வேண்டுமா..?- உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

ஆா்.எம்.கே தொழில்நுட்ப கல்லூரிக்கு தேசிய பசுமைப் பல்கலைக்கழக விருது

ஆா்.எம்.கே தொழில்நுட்ப கல்லூரிக்கு தேசிய பசுமைப் பல்கலைக்கழக விருது

கரூர் மாவட்ட சுகாதார மையங்களில் பாராமெடிக்கல் பணிகள்: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

கரூர் மாவட்ட சுகாதார மையங்களில் பாராமெடிக்கல் பணிகள்: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

விடியோக்கள்

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP