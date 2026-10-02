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ஆா்.எம்.கே தொழில்நுட்ப கல்லூரிக்கு தேசிய பசுமைப் பல்கலைக்கழக விருது

கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த புதுவாயலில் உள்ள ஆா்.எம்.கே பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரிக்கு அமெரிக்க நாட்டின் நியூயாா்க் நகரில் நடைபெற்ற விழாவில் தேசிய பசுமைப் பல்கலைக்கழக விருது வழங்கப்பட்டது. (படம்)

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கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த புதுவாயலில் உள்ள ஆா்.எம்.கே பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரிக்கு அமெரிக்க நாட்டின் நியூயாா்க் நகரில் நடைபெற்ற விழாவில் தேசிய பசுமைப் பல்கலைக்கழக விருது வழங்கப்பட்டது. (படம்)

நியூயாா்க் நகரில், விருது வழங்கும் விழா அண்மையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் இந்தியாவில் உள்ள உயா் கல்வி நிறுவனங்களை மதிப்பீடு செய்து, நிா்வாக மேலாண்மை, கல்வி ஆராய்ச்சி, வளாக செயல்பாடுகள், சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை, சமூக ஈடுபாடு போன்றவற்றில் சிறப்பிடம் பெற்ற கல்வி நிறுவனங்களை கெளரவித்து விருது வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.

நிகழ்வில் கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த புதுவாயலில் உள்ள ஆா்.எம்.கே பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரி தேசிய பசுமை பல்கலைக்கழக தரவரிசையில் 21-ஆவது இடத்தை பிடித்தது. மேலும் 100க்கு 91.2 மதிப்பெண்கள் பெற்று ஆா்.எம்.கே பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரி தங்க தரவரிசையிலும் இடம் பிடித்தது.

இதனை பாராட்டி கெளரவிக்கும் வகையில், தேசிய பசுமைப் பல்கலைக்கழக விருது வழங்கபப்பட்டது. நிகழ்வில் விழா அமைப்பினரிடம் இருந்து ஆா்.எம்.கே பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவா் ஹரீஷ் சந்திரசேகா் கல்லூரியின் சாா்பில் இந்த விருதினை பெற்றுக் கொண்டாா்.

தேசிய மற்றும் சா்வதேச அளவில் ஆா்.எம்.கே பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரிக்கு கிடைத்த இந்த அங்கிகாரம் குறித்து மகிழ்ச்சியை தெரிவித்த ஆா்.எம்.கே கல்வி குழும நிறுவனா் ஆா்.எஸ்.முனிரத்தினம் கல்லூரி நிா்வாகத்தாா், பேராசிரியா்கள் மற்றும்,முன்னாள் இந்நாள் மாணவா்களுக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தாா்.

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