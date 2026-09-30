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தேசிய சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வேலை: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

தேசிய சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் டெக்னிக்கல் அலுவலர், டெக்னிக்கல் உதவியாளர் பணியிடங்கள் குறித்து...

NEERI recruitment for the posts of Technical Assistant...

தேசிய சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - NEERI

Published On :

தேசிய சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள டெக்னிக்கல் அலுவலர், டெக்னிக்கல் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

நாட்டின் முதன்மையான பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனமான சிஎஸ்ஐஆர்-ன் தேசிய சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது, மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சித் துறையின் தன்னாட்சி அமைப்பான 'அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின்' ஒரு அங்கமாகத் திகழும் ஆய்வகமாகும்.

இந்த நிறுவனம், மகாராஷ்டிரம் மாநிலம் நாக்பூரை தலைமை இடமாகவும், தில்லி, மும்பை, சென்னை, கொல்கத்தா மற்றும் ஹைதராபாத் ஆகிய ஐந்து இடங்களில் மண்டல மையங்களையும் கொண்டுள்ளது.

இந்த நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள டெக்னிக்கல் அலுவலர், டெக்னிக்கல் உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து அக்.15-க்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Technical Officer

காலியிடங்கள்: 12

சம்பளம்: மாதம் ரூ.86,580

வயதுவரம்பு: 15.10.2026 தேதியின்படி 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Technical Assistant

காலியிடங்கள்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.69,480

வயதுவரம்பு: 15.10.2026 தேதியின்படி 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் பி.இ, பி.டெக், பி.எஸ்சி, எம்.எஸ்சி, எம்பிஏ முடித்திருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத்தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.neeri.res.in அல்லது http://career.neeri.res.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக்கட்டணம்: ரூ. 500. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும். பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசிநாள்: 15.10.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Advertisement No- CSIR-NEERI/1/2026 for recruitment for the posts of Technical Assistant and Technical Officer

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