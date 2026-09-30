சென்னை பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தில் வேலை: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!
சென்னை பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்(சிபிசிஎல்) நிறுவனத்தில் இளநிலை பொறியாளர் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக...
சென்னை பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் - கோப்புப்படம்
ஹைட்ரோ-கார்பன் செயலாக்கத் துறையைச் சேர்ந்த ஒரு 'நவரத்னா' பொதுத்துறை நிறுவனமான சென்னை பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்(சிபிசிஎல்) நிறுவனத்தில் இளநிலை பொறியாளர் உதவியாளர் பிரிவில் 60 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஆர்வமும் தகுதியும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: 01 of 2026 - CPCL / HRD:03:055
பணி: Jr. Engg. Asstt-IV (Prod.)
காலியிடங்கள்: 40
பணி: Jr. Engg. Asstt-IV (Mech.)
காலியிடங்கள்: 10
பணி: Jr. Engg. Asstt-IV (Elect.)
காலியிடங்கள்: 5
பணி: Jr. Engg. Asstt-IV (Inst.)
காலியிடங்கள்: 5
தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 1.7.2026 தேதியின்படி 18 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு, திறன் தேர்வு, உடல் தகுதித் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக்கட்டணம்: ரூ. 500. பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டிபிரிவினருக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: cpcl.co.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 30.9.2026
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Summary
CPCL invites applications from young, self-motivated and energetic persons of Indian Nationality for the below mentioned positions.
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