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வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு புதிய ஆண் யானை வருகை - புகைப்படங்கள்

வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு புதிய ஆண் யானை - புகைப்படங்கள்

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி தாலுகா வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் தருமபுரம் ஆதீனத்துக்கு சொந்தமான தேவாரப் பாடல் பெற்ற தையல்நாயகி அம்மன் சமேத வைத்தியநாதர் சுவாமி கோயிலுக்கு 13 வயது ஆண் யானை சென்னை சேவா டிரஸ்ட் மூலம் வாங்கப்பட்டு இன்று கோயிலை வந்தது.

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தருமபுரம் ஆதீனம் யானைக்கு முத்தையா என திருநாமம் சூட்டி அதன் காதில் மூன்று முறை கூறினார்.

தருமபுரம் ஆதீனம் யானைக்கு முத்தையா என திருநாமம் சூட்டி அதன் காதில் மூன்று முறை கூறினார்.

தருமபுரம் ஆதீனம் 27ஆவது குரு மகா சன்னிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் யானையை வரவேற்று சிறப்பு கஜ பூஜைகள் செய்து யானைக்கு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.

தருமபுரம் ஆதீனம் 27ஆவது குரு மகா சன்னிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் யானையை வரவேற்று சிறப்பு கஜ பூஜைகள் செய்து யானைக்கு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.

சீர்காழி அருகே வைத்தீஸ்வரன் கோயில் வைத்தியநாதர் சுவாமி கோவிலுக்கு புதிய ஆண் யானை வருகையும், சிறப்பு பூஜைகள் செய்து பழங்கள் கொடுத்து முத்தையா என திருநாமம் சூட்டி தருமபுரம் ஆதீனம் வழிபாடு.

சீர்காழி அருகே வைத்தீஸ்வரன் கோயில் வைத்தியநாதர் சுவாமி கோவிலுக்கு புதிய ஆண் யானை வருகையும், சிறப்பு பூஜைகள் செய்து பழங்கள் கொடுத்து முத்தையா என திருநாமம் சூட்டி தருமபுரம் ஆதீனம் வழிபாடு.

பக்தர்கள் புதிதாக வந்த யானையை ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டு ஆசீர்வாதம் பெற்று யானையுடன் நின்று புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர்.

பக்தர்கள் புதிதாக வந்த யானையை ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டு ஆசீர்வாதம் பெற்று யானையுடன் நின்று புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர்.

தருமபுரம் ஆதீனம் உடன் யானை முத்தையா.

தருமபுரம் ஆதீனம் உடன் யானை முத்தையா.

23 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு புதிய யானை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது பக்தர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

23 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு புதிய யானை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது பக்தர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

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