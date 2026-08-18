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சினிமா

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்தின் வெற்றி விழா - புகைப்படங்கள்

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்தின் வெற்றி விழா - புகைப்படங்கள்

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பத்திரிகையாளர் சந்திக்கும் நிகழ்வில், படத்தின் வெற்றியை, கொண்டாடிய படக்குழுவினர்.

Updated On :4 வினாடிகள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட படத்தின் நாயகி மமிதா பைஜூ.

பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட படத்தின் நாயகி மமிதா பைஜூ.

ராதிகா சரத்குமார்

ராதிகா சரத்குமார்

இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி.

இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி.

பவானி ஸ்ரீ

பவானி ஸ்ரீ

இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ்.

இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ்.

பவானி ஸ்ரீ

பவானி ஸ்ரீ

இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ்.

இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ்.

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்தின் வெற்றி விழா.

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்தின் வெற்றி விழா.

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