சினிமா
இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா! வாழ்க்கைத் தடம் - புகைப்படங்களில்!
பாரதிராஜா வாழ்க்கைத் தடம் - புகைப்படங்களில்...
முன்னாள் முதல்வர் மு. கருணாநிதியுடன் இயக்குநர் பாரதிராஜா
படப்பிடிப்பு தளத்தில் இயக்குநர் பாரதிராஜா.
முன்னாள் முதல்வர் ஜெ. ஜெயலலிதாவுடன் இயக்குநர் பாரதிராஜா.
இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம். உடன் நடிகர்கள் மனோரமா, மம்மூட்டி, அவரது மகன் மனோஜ் பாரதிராஜா.
படப்பிடிப்பு தளத்தில் இயக்குநர் பாரதிராஜா.
நடிகர்கள் விஜயகுமார், பிரபு, வாகை சந்திரசேகர், கார்த்தி உள்ளிட்டோருடன் பாரதிராஜா.
நடிகர்கள் நெப்போலியன், சரத் குமார், ராதா ரவியுடன் பாரதிராஜா.
இசையமைப்பாளர் இளையாராஜாவும், பாரதிராஜாவும்.
குடியரசு முன்னாள் தலைவர் அப்துல் கலாம், இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுடன் பாரதிராஜா.
படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் கமல்ஹாசன், இசையமைப்பாளர் தேவாவுடன் பாரதிராஜா.
இயக்குநர் சேரன், நடிகர் முரளி, இசையமைப்பாளர் தேவாவுடன் பாரதிராஜா.
கவிஞர் வைரமுத்து பாராட்டு விழாவில் நடிகர் சிவக்குமாருடன் பாரதிராஜா.
நடிகர் கார்த்தியுடன் இயக்குநர் பாரதிராஜா.
நடிகர் நெப்போலியன் திருமணத்தில் பாரதிராஜாவும், அவரது மகன் மனோஜ் பாரதிராஜாவும்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த்துடன் பாரதிராஜா.இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவும் பாரதிராஜாவும்.
இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவும் பாரதிராஜாவும்.
படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடிகை ரேவதியுடன் இயக்குநர் பாரதிராஜா.
நடிகர்கள் விஜயகாந்த், சத்யராஜுடன் பாரதிராஜா.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.