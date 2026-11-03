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அஜித் நடிக்கும் டேர் டெவில் படம் பூஜையுடன் தொடக்கம் - புகைப்படங்கள்

அஜித் நடிக்கும் டேர் டெவில் படம் பூஜையுடன் தொடக்கம் - புகைப்படங்கள்

அஜித்குமார் நடிப்பில் உருவாகவுள்ள 64வது திரைப்படமான டேர் டெவில் படத்தின பூஜை சென்னையில் இன்று கோலகாலமாக தொடங்கியது.

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ஷாலினி, ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், ஸ்ரீலீலா, அனிருத், பார்த்திபன், பிரபு உள்ளிட்டோர் பூஜையில் பங்கேற்றனர்.

ஷாலினி, ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், ஸ்ரீலீலா, அனிருத், பார்த்திபன், பிரபு உள்ளிட்டோர் பூஜையில் பங்கேற்றனர்.

படத்தில் ஸ்ரீலீலா, பிரபு, பார்த்திபன், சுனில் உள்ளிட்டோர் நடிப்பதாக படக்குழுவினர் அறிவிப்பு.

படத்தில் ஸ்ரீலீலா, பிரபு, பார்த்திபன், சுனில் உள்ளிட்டோர் நடிப்பதாக படக்குழுவினர் அறிவிப்பு.

ஷாலினி அஜித்குமார் தயாரிப்பில், ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில், அனிருத் இசையில், அஜித் நடிக்கும் படம் 'டேர் டெவில்'.

ஷாலினி அஜித்குமார் தயாரிப்பில், ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில், அனிருத் இசையில், அஜித் நடிக்கும் படம் 'டேர் டெவில்'.

அஜித்தின் டேர் டெவில் பூஜையுடன் தொடங்கியது.

அஜித்தின் டேர் டெவில் பூஜையுடன் தொடங்கியது.

பூஜையில் பங்கேற்ற ஷாலினி அஜித் குமார்.

பூஜையில் பங்கேற்ற ஷாலினி அஜித் குமார்.

பூஜையில் குவிந்த பிரபலங்கள்.

பூஜையில் குவிந்த பிரபலங்கள்.

படத்தின் நாயகி ஸ்ரீலீலா.

படத்தின் நாயகி ஸ்ரீலீலா.

நாயகி ஸ்ரீலீலா.

நாயகி ஸ்ரீலீலா.

பூஜையில் பங்கேற்ற வந்த படத்தின் நாயகி ஸ்ரீலீலா.

பூஜையில் பங்கேற்ற வந்த படத்தின் நாயகி ஸ்ரீலீலா.

பூஜையில் பங்கேற்ற வந்த படத்தின் நாயகி ஸ்ரீலீலா.

பூஜையில் பங்கேற்ற வந்த படத்தின் நாயகி ஸ்ரீலீலா.

பூஜையில் பங்கேற்ற வந்த படத்தின் நாயகி ஸ்ரீலீலா.

பூஜையில் பங்கேற்ற வந்த படத்தின் நாயகி ஸ்ரீலீலா.

பூஜையில் பங்கேற்ற வந்த படத்தின் நாயகி ஸ்ரீலீலா.

பூஜையில் பங்கேற்ற வந்த படத்தின் நாயகி ஸ்ரீலீலா.

ஷாலினி அஜித் குமார் - ஸ்ரீலீலா.

ஷாலினி அஜித் குமார் - ஸ்ரீலீலா.

பூஜையில் குவிந்த பிரபலங்கள்.

பூஜையில் குவிந்த பிரபலங்கள்.

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