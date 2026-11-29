ஈதா படத்தின் விளம்பரதார நிகழ்வு - புகைப்படங்கள்
ஈதா படத்தின் விளம்பரதார நிகழ்வு - புகைப்படங்கள்
பாட்னாவில் உள்ள ரீஜென்ட் தியேட்டரில் நடைபெற்ற 'ஈதா' திரைப்பட விளம்பர நிகழ்வில் பங்கேற்ற நடிகை ஷ்ரத்தா கபூர்.
ரீஜென்ட் தியேட்டரில் நடைபெற்ற 'ஈதா' திரைப்பட விளம்பர நிகழ்வில் பங்கேற்ற நடிகை ஸ்ரத்தா கபூர் மற்றும் அக்ஷரா சிங்.
'ஈதா' திரைப்பட விளம்பர நிகழ்ச்சியின் போது ரசிகருடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்ட நடிகை ஸ்ரத்தா கபூர் மற்றும் அக்ஷரா சிங்.
ஈதா படத்தின் விளம்பரதார நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்.
ஈதா படத்தின் விளம்பரதார நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்.
ஈதா படத்தின் விளம்பரதார நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்.
ஈதா படத்தின் விளம்பரதார நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்.
ஈதா படத்தின் விளம்பரதார நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்.
ஈதா படத்தின் விளம்பரதார நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்.
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