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புதிய கதைக்களத்துடன் விரைவில் 'ஒட்டாரம்' - புகைப்படங்கள்

புதிய கதைக்களத்துடன் விரைவில் 'ஒட்டாரம்' - புகைப்படங்கள்

ரா. ராமமூர்த்தி இயக்கத்தில் எம்.எஸ். பாஸ்கர், தம்பி ராமையா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள 'ஒட்டாரம்' திரைப்படம் விரைவில் திரைக்கு வருவதாக படக்குழு அறிவிப்பு.

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படத்தில் நாயகனாக காட்வின், எம்.எஸ். பாஸ்கர், தம்பி ராமையா மற்றும் மூனார் ரமேஷ், 'யாத்திசை' பட நாயகி ராஜலட்சுமி, 'லப்பர் பந்து' படத்தில் நடித்த டி.எஸ்.கே மற்றும் கன்னடத் திரைப்படங்களில் முக்கிய வில்லன் கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வரும் ரோபோ கணேசன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

படத்தில் நாயகனாக காட்வின், எம்.எஸ். பாஸ்கர், தம்பி ராமையா மற்றும் மூனார் ரமேஷ், 'யாத்திசை' பட நாயகி ராஜலட்சுமி, 'லப்பர் பந்து' படத்தில் நடித்த டி.எஸ்.கே மற்றும் கன்னடத் திரைப்படங்களில் முக்கிய வில்லன் கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வரும் ரோபோ கணேசன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

சமூகத்தில் பெண்களுக்கு எதிராக நடைபெறும் பாலியல் துன்புறுத்தலின் வலியையும், அது குறித்த விழிப்புணர்வையும் அடிப்படையாகக் கொண்ட படம்.

சமூகத்தில் பெண்களுக்கு எதிராக நடைபெறும் பாலியல் துன்புறுத்தலின் வலியையும், அது குறித்த விழிப்புணர்வையும் அடிப்படையாகக் கொண்ட படம்.

படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள மான்குத்திமேடு வனப்பகுதியிலும், சென்னை தண்டையார்பேட்டை பகுதியிலும் படப்பிடிப்பு நடைபெற்றுள்ளது.

படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள மான்குத்திமேடு வனப்பகுதியிலும், சென்னை தண்டையார்பேட்டை பகுதியிலும் படப்பிடிப்பு நடைபெற்றுள்ளது.

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