டோரதி திரைப்படத்தின் வெற்றி விழா - புகைப்படங்கள்
டோரதி திரைப்படத்தின் வெற்றி விழா - புகைப்படங்கள்
ஜியோ ஸ்டுடியோஸ், சிக்யா என்டர்டெயின்மென்ட், தம்மம் பிலிம்ஸ் இணைந்து 'டோரதி' படக்குழு சார்பில் தீவிர உடல்நலப் பாதிப்புகளுடன் போராடும் 25 திருநங்கைகளின் நலனுக்காக நிதியுதவி வழங்கினர்.
'டோரதி' திரைப்படத்தின் வெற்றியை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றும் வகையில் 25 திருநங்கைகளின் நலனுக்காக நிதியுதவி வழங்கிய படக்குழுவினர்.
நிதியுதவி பெற்ற 25 நபர்களுக்கு புற்றுநோய், சிறுநீரகச் செயலிழப்பு போன்ற தீவிர நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும், கை, கால்களை இழந்தவர்களும், பிறவியிலேயே பார்வையற்றவர்களும் இதில் இடம் பெற்றனர்.
காசோலையை வழங்கிய இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்பராஜ்.
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