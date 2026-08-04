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2026 காமன்வெல்த் போட்டிகள் நிறைவு - புகைப்படங்கள்

2026 காமன்வெல்த் போட்டிகள் நிறைவு - புகைப்படங்கள்

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ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில், 02 ஆகஸ்ட் 2026, அன்று நடைபெற்ற 23வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழாவின் போது, ​​கலைஞர்கள் தங்கள் நிகழ்ச்சிகளை வழங்க, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உருவப்படம் திரையில் காட்டப்பட்டது.

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 10:16 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

23வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழாவின்போது, ​​இந்திய மூவர்ணக் கொடி பெரிய திரையில் பெருமையுடன் காட்டப்பட்டது.

23வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழாவின்போது, ​​இந்திய மூவர்ணக் கொடி பெரிய திரையில் பெருமையுடன் காட்டப்பட்டது.

23வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழாவில், மூவர்ணக் கொடியை ஏந்திச் செல்ல, அவர் பின்னால் அணிவகுத்துச் செல்லும் கலைஞர்கள்.

23வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழாவில், மூவர்ணக் கொடியை ஏந்திச் செல்ல, அவர் பின்னால் அணிவகுத்துச் செல்லும் கலைஞர்கள்.

23வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழாவில், இந்திய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை ஜாஸ்மின் உடன் பலர்.

23வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழாவில், இந்திய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை ஜாஸ்மின் உடன் பலர்.

நடனக் கலைஞர்களுடன் இணைந்து ஒரே மேடையில் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் பாலிவுட் நடிகையும் 2017ஆம் ஆண்டின் உலக அழகியுமான மனுஷி.

நடனக் கலைஞர்களுடன் இணைந்து ஒரே மேடையில் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் பாலிவுட் நடிகையும் 2017ஆம் ஆண்டின் உலக அழகியுமான மனுஷி.

நடனக் கலைஞர்களுடன் இணைந்து ஒரே மேடையில் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் பாலிவுட் நடிகையும் 2017ஆம் ஆண்டின் உலக அழகியுமான மனுஷி.

நடனக் கலைஞர்களுடன் இணைந்து ஒரே மேடையில் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் பாலிவுட் நடிகையும் 2017ஆம் ஆண்டின் உலக அழகியுமான மனுஷி.

23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழாவில், தனது திறமைகளை வெளிப்படுத்தும், பாலிவுட் நடிகை மனுஷி சில்லர்.

23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழாவில், தனது திறமைகளை வெளிப்படுத்தும், பாலிவுட் நடிகை மனுஷி சில்லர்.

நிறைவு விழாவில், மற்ற கலைஞர்களுடன் இணைந்து நிகழ்ச்சியை வழங்கும் இந்திய சிதார் இசைக் கலைஞரும் பாடகருமான ரிஷப் ரிகி ராம் சர்மா.

நிறைவு விழாவில், மற்ற கலைஞர்களுடன் இணைந்து நிகழ்ச்சியை வழங்கும் இந்திய சிதார் இசைக் கலைஞரும் பாடகருமான ரிஷப் ரிகி ராம் சர்மா.

நிறைவு விழாவில், கலைஞர்களுடன் இணைந்து நிகழ்ச்சியை வழங்கும் பாலிவுட் நடிகை மனுஷி சில்லர்.

நிறைவு விழாவில், கலைஞர்களுடன் இணைந்து நிகழ்ச்சியை வழங்கும் பாலிவுட் நடிகை மனுஷி சில்லர்.

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