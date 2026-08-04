2026 காமன்வெல்த் போட்டிகள் நிறைவு - புகைப்படங்கள்

23வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழாவின்போது, இந்திய மூவர்ணக் கொடி பெரிய திரையில் பெருமையுடன் காட்டப்பட்டது.
23வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழாவில், மூவர்ணக் கொடியை ஏந்திச் செல்ல, அவர் பின்னால் அணிவகுத்துச் செல்லும் கலைஞர்கள்.
23வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழாவில், இந்திய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை ஜாஸ்மின் உடன் பலர்.
நடனக் கலைஞர்களுடன் இணைந்து ஒரே மேடையில் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் பாலிவுட் நடிகையும் 2017ஆம் ஆண்டின் உலக அழகியுமான மனுஷி.
நடனக் கலைஞர்களுடன் இணைந்து ஒரே மேடையில் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் பாலிவுட் நடிகையும் 2017ஆம் ஆண்டின் உலக அழகியுமான மனுஷி.
23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழாவில், தனது திறமைகளை வெளிப்படுத்தும், பாலிவுட் நடிகை மனுஷி சில்லர்.
நிறைவு விழாவில், மற்ற கலைஞர்களுடன் இணைந்து நிகழ்ச்சியை வழங்கும் இந்திய சிதார் இசைக் கலைஞரும் பாடகருமான ரிஷப் ரிகி ராம் சர்மா.
நிறைவு விழாவில், கலைஞர்களுடன் இணைந்து நிகழ்ச்சியை வழங்கும் பாலிவுட் நடிகை மனுஷி சில்லர்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.