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சினிமா

ஐகானிக் கோல்ட் அவார்ட்ஸ் 2026 - புகைப்படங்கள்

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐகானிக் கோல்ட் ஸ்ட்ரீமிங் விருது 2026 விழாவில் ரெட் கார்பெட் பகுதியில் விருதுடன் நின்று புகைப்படங்களுக்கு போஸ் கொடுத்த பாலிவுட் நடிகை குப்ரா சைட்.
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மும்பையில் நடைபெற்ற ஐகானிக் கோல்ட் ஸ்ட்ரீமிங் விருது 2026 விழாவில் ரெட் கார்பெட் பகுதியில் விருதுடன் நின்று புகைப்படங்களுக்கு போஸ் கொடுத்த பாலிவுட் நடிகை குப்ரா சைட்.

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இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :1 ஜூலை 2026, 9:58 pm IST

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