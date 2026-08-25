The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சோழவரம் அருகே ஆளில்லா விமானத்தை இயக்குவதற்கான மையம் அமைக்கப்படும்: சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் கீர்த்தனாஉளுந்தூர்பேட்டையில் பயன்பாட்டில் இல்லாத விமான ஓடுதளத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த நடவடிக்கை: அமைச்சர் கீர்த்தனாவீட்டில் இருந்து பணிபுரிவதை ஊக்குவிப்பதற்காக மைக்ரோ டெக் பார்க்: தொழில் துறை அறிவிப்புராமேஸ்வரத்தில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கத் திட்டம்! ஓசூரில் நிச்சயம் வரும் - அமைச்சர் கீர்த்தனா உறுதிடாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 24 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.46 ஆக நிறைவு!கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு எதிரொலி: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி உயர்வு!

புதிய மின்சார பேருந்துகளின் சேவையைத் துவக்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்

புதிய மின்சார பேருந்துகளின் சேவையைத் துவக்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டைக் குறைக்கும் நோக்கத்தில், மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் சார்பில் 250 புதிய பேருந்துகளின் சேவையைப் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காகக் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய்.

Published On :25 ஆகஸ்ட் 2026, 8:27 pm IST
முதல்கட்டமாக முதல்வர் விஜய் 234 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 130 புதிய தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சாரப் பேருந்துகளின் சேவையை தொடங்கி வைத்தார்.

முதல்கட்டமாக முதல்வர் விஜய் 234 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 130 புதிய தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சாரப் பேருந்துகளின் சேவையை தொடங்கி வைத்தார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் சார்பில் புதிய பேருந்துகளின் சேவையைத் தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் சார்பில் புதிய பேருந்துகளின் சேவையைத் தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய்.

புதிய தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சாரப் பேருந்து.

புதிய தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சாரப் பேருந்து.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக முதல்வர் விஜய்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக முதல்வர் விஜய்.

முதல்வர் விஜய்.

முதல்வர் விஜய்.

முதல்வர் விஜய்.

முதல்வர் விஜய்.

முதல்வர் விஜய்.

முதல்வர் விஜய்.

முதல்வர் விஜய்.

முதல்வர் விஜய்.

முதல்வர் விஜய்.

முதல்வர் விஜய்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இன்றைய செய்திகள் ஆகஸ்ட் 25 - நேரலை!

இன்றைய செய்திகள் ஆகஸ்ட் 25 - நேரலை!

சென்னையில் புதிதாக 130 AC மின்சார பேருந்துகள்! தொடக்கிவைத்த முதல்வர் விஜய்!

சென்னையில் புதிதாக 130 AC மின்சார பேருந்துகள்! தொடக்கிவைத்த முதல்வர் விஜய்!

வருகையில்லா ஆவணப்பதிவு! பதிவுத்துறையில் புதிய திட்டத்தை தொடக்கி வைத்த முதல்வர்!

வருகையில்லா ஆவணப்பதிவு! பதிவுத்துறையில் புதிய திட்டத்தை தொடக்கி வைத்த முதல்வர்!

நலம் டிஎன் இணையதள சேவையை தொடக்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்

நலம் டிஎன் இணையதள சேவையை தொடக்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்

விடியோக்கள்

பரந்தூர் திட்டம் ரத்தும் விஜய் மீதான விமர்சனமும் | CM Vijay | TVK | Parandur Airport Project

பரந்தூர் திட்டம் ரத்தும் விஜய் மீதான விமர்சனமும் | CM Vijay | TVK | Parandur Airport Project

பரந்தூர் நிலத்தை அரசு திருப்பித் தர வேண்டும்: பிரவீன் சக்ரவர்த்தி | Parandur | Praveen Chakravarty |

பரந்தூர் நிலத்தை அரசு திருப்பித் தர வேண்டும்: பிரவீன் சக்ரவர்த்தி | Parandur | Praveen Chakravarty |