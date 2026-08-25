புதிய மின்சார பேருந்துகளின் சேவையைத் துவக்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்
புதிய மின்சார பேருந்துகளின் சேவையைத் துவக்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்
சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டைக் குறைக்கும் நோக்கத்தில், மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் சார்பில் 250 புதிய பேருந்துகளின் சேவையைப் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காகக் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய்.
முதல்கட்டமாக முதல்வர் விஜய் 234 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 130 புதிய தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சாரப் பேருந்துகளின் சேவையை தொடங்கி வைத்தார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் சார்பில் புதிய பேருந்துகளின் சேவையைத் தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய்.
புதிய தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சாரப் பேருந்து.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக முதல்வர் விஜய்.
முதல்வர் விஜய்.
முதல்வர் விஜய்.
முதல்வர் விஜய்.
முதல்வர் விஜய்.
முதல்வர் விஜய்.
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