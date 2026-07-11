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வியத்நாம் படகு விபத்து - புகைப்படங்கள்

வியத்நாம் படகு விபத்து - புகைப்படங்கள்

தெற்கு வியத்நாமில் உள்ள பூ குவாக் தீவு அருகே கடலில் சுற்றுலாப் படகு கவிழ்ந்ததைத் தொடர்ந்து, ஏற்பட்ட விபத்தில் சிக்கி இதுவரை 10 தமிழர்கள் உயிரிழந்தனர்.
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தெற்கு வியத்நாமில் உள்ள பூ குவாக் தீவு அருகே கடலில் சுற்றுலாப் படகு கவிழ்ந்ததைத் தொடர்ந்து, ஏற்பட்ட விபத்தில் சிக்கி இதுவரை 10 தமிழர்கள் உயிரிழந்தனர்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :11 ஜூலை 2026, 7:55 pm IST

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