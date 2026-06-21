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சர்வதேச யோகா தினம் - புகைப்படங்கள்

கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற 12வது சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு, யோகாசனம் செய்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி.
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கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற 12வது சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு, யோகாசனம் செய்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :21 ஜூன் 2026, 10:51 pm IST

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