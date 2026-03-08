Dinamani
மகளிர் நாள்: இருசக்கர வாகனப் பேரணி - புகைப்படங்கள்

சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு, புதுதில்லியில் இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடைபெற்ற மகளிர் பைக் பேரணி 2026, புதுதில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா, மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர். உடன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான பன்சூரி ஸ்வராஜ், கமல்ஜீத் செஹ்ராவத் மற்றும் என்டிஎம்சி துணைத் தலைவர் குல்ஜீத் சிங் சாஹல் உள்ளிட்டோர்.
- ANI
தினமணி செய்திச் சேவை
Updated On :8 மார்ச் 2026, 12:58 pm

